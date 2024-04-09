«صابر» يواجه «نابوكو» على «كأس الوثبة» في تولوز

تولوز (الاتحاد)

يستضيف مضمار تولوز الفرنسي العريق، عصر اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري السكب»، الذي يأتي بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وتنافس في السباق البالغ جائزته 16 ألف يورو، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 18 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر، أبرزها المهر «صابر» لياس لإدارة السباقات، بإشراف زافير توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، الذي حل في المركز الثاني، والثالث، والرابع من إجمالي 5 مشاركات.

ويواجه «صابر»، المرشح الأول «نابوكو الموري» لمنصور خليل الشهواني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أوليفييه بيلييه، وكان «نابوكو الموري» المنحدر من نسل «عاصي» قد خاض عدة سباقات قوية حل فيها في المركز الثاني، متضمنة سباق شيري بيبي للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر بمضمار تولوز.

وينافس على اللقب المهر «جلاد الشحانية» للشيخة ياسمين آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وكان ابن «جعفر»، قد خاض 5 سباقات حل فيها في المركز الثاني في سباق بري جوس دوبيرن، وفي المركز الثالث في سباق بري اورورو للفئة الثالثة.

ومن أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب المهر «جوهر جرين مور» لفيصل عبد الله زاهر الراشدي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، وكان ابن «أف البحر» قد حل في المركزين الثاني والثالث بمضمار باو الفرنسي العام الماضي.

وتواجه المهرة «فريدة العز» للنجيفي ريسنج، بإشراف فرانسوا وهات وقيادة ماثياس لوريل، الذكور، وتدخل ابنة «عز الخيل» للمنافسة في السباقات الفرنسية للمرة الأولى، وفي رصيدها المركز الثاني في سباق للخيول العربية الأصيلة، بمضمار بيزا الإيطالي العام الماضي.

وهناك المهرة «صوارم» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة مايكل فورست، والتي حلت في المركزين الثالث والرابع في تولوز العام الماضي، ويتوقع أن يتطور مستواها.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى، والفئة الثانية، والثالثة.