إسبانيا تستعد لـ«اليورو» بلقاء أيرلندا الشمالية



مدريد (أ ف ب)



يستضيف المنتخب الإسباني نظيره الأيرلندي الشمالي، في مباراة ودية بمايوركا في الثامن من يونيو المقبل، في آخر تجربة له، قبل خوض غمار نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقررة في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين، كما أعلن الاتحاد الإسباني للعبة.

ويتوجّه المنتخب الإسباني بطل أوروبا 3 مرات (رقم قياسي بالتساوي مع ألمانيا) في التاسع من يونيو إلى ألمانيا.

وتخوض إسبانيا مباراة استعدادية أخرى ضد أندورا المغمورة في باداخوس في الخامس من يونيو.

وأوقعت القرعة إسبانيا في مجموعة ثانية تضم كرواتيا وإيطاليا حاملة اللقب في النسخة الأخيرة وألبانيا، وتلتقي مع هذه المنتخبات تباعاً 15 و20 و24 يونيو.