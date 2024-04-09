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الرياضة

«المهدد بالهبوط» يستعين بمدرب جديد في «البوندسليجا»

«المهدد بالهبوط» يستعين بمدرب جديد في «البوندسليجا»
9 ابريل 2024 21:38

 
ميونيخ (أ ف ب)

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استعان بوخوم، المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية الألمانية لكرة القدم، بهايكو بوتشر للإشراف عليه مجدداً مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم، وذلك خلفاً لتوماس ليتش الذي أُقيل بعد الخسارة أمام منافسه على البقاء في دوري الأضواء كولن 1-2.
وتأتي الاستعانة بمدافعه السابق البالغ 43 عاماً، والفريق قابع في المركز الخامس عشر، بفارق ثلاث نقاط عن المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط، وذلك قبل ست مراحل على ختام الموسم.
وقال بوتشر «نحن لم نهبط بعد وسأقوم بكل ما هو ممكن كي نلعب في (البوندسليجا) العام المقبل».
وبعدما أنهى مسيرته الكروية بألوان النادي، استلم بوتشر مهاماً عدة في بوخوم، إن كان مدرباً للفرق العمرية أو مساعد مدرب وإداري، وحتى أنه أشرف على الفريق الأول مرتين لمباراة واحدة في كل مرور.
قاد الفريق للفوز على دارمشتات 2-1 في دوري الدرجة الثانية عام 2018، وإلى التعادل مع كولن 1-1 في الدرجة الأولى في سبتمبر 2022، أي قبيل التعاقد مع ليتش.
وستكون المباراة الأولى لبوتشر السبت ضد هايدنهايم في المرحلة التاسعة والعشرين.

الدوري الألماني
البوندسليجا
ألمانيا
كولن
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