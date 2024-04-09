إيقاف لاعب لمدة 15 عاماً

مدريد (د ب أ)



تلقى لاعب التنس الإسباني السابق أرون كورتس عقوبة الإيقاف 15 عاماً، لتورطه في التلاعب بنتائج المباريات واتهامات أخرى.

وذكرت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي للتنس، أن كورتس «29 عاماً» اعترف بارتكاب 35 انتهاكاً لبرنامج مكافحة الفساد في عالم التنس بين عامي 2016 و2018.

وأوضحت وحدة النزاهة في بيان أن الاتهامات تضمنت «التلاعب بنتائج المباريات، وقبول الأموال للتلاعب في نتائج المباريات، وعدم الإبلاغ عن وقائع الفساد والرهان على مباريات التنس، وتقديم الأموال لمسؤولين مقابل الحصول على بطاقة دعوة وايلد كارد».

وأشار البيان إلى أن كورتس تعاون بشكل كامل، وتقبل العقوبة التي تضمنت أيضاً تغريمه 75 ألف دولار، من بينها 56 ألفاً و250 دولاراً مع وقف التنفيذ.