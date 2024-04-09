غضب من آلية توزيع تذاكر نهائي «يوروبا ليج»!



لندن (د ب أ)



انتقدت الجماهير قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بتخصيص 50% فقط من تذاكر نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في دبلن لمشجعي طرفي المباراة النهائية.

وقد تجمع المباراة النهائية التي تقام في العاصمة الأيرلندية فريقين من إنجلترا، حيث يلعب ليفربول ووستهام يونايتد في دور الثمانية بمسارين مختلفين.

ورحبت رابطة جماهير كرة القدم في أوروبا بفكرة تخصيص 58% من التذاكر لجماهير طرفي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي تقام في ملعب ويمبلي، بينما طالبت إعادة النظر في القرار الخاص بنهائي البطولة القارية الثانية الذي يقام 22 مايو المقبل.

وقالت الرابطة في بيان «تخصيص 50% من التذاكر لمشجعي الأندية المتأهلة لنهائي الدوري الأوروبي نسبة لا يكفي ولا يلبي مطالبنا بتوفير66% على الأقل من التذاكر لطرفي المباراة النهائية، يجب إعطاء أولوية لمشجعي الفرق المتنافسة على بيع التذاكر للجماهير العامة».

وحذر البيان من أنه «بناء على التجارب السابقة، فإن زيادة عدد التذاكر المباعة للجماهير العامة ستؤدي إلى زيادة نشاط بيع التذاكر في السوق السوداء، واستغلال انتماءات الجماهير في هذه العملية».

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تخصيص 12 ألف تذكرة لجماهير كل فريق يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي، علماً بأن ملعب أفيفا يتسع إلى 48 ألف متفرج.

ويشمل القرار أيضاً عرض 12 ألف تذكرة للبيع للجماهير في جميع أنحاء العالم عبر منصة التذاكر التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وستكون التذاكر المخصصة لطرفي المباراة النهائية للدوري الأوروبي، هي الأرخص بسعر 40 يورو «34 جنيهاً إسترلينياً» للتذكرة الواحدة، أما التذاكر العامة ستبدأ أسعارها من 65 يورو «70. 55 جنيه إسترليني».

ويحصل طرفا المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي تقام في ملعب ويمبلي على 25 ألف تذكرة لكل فريق، وستكون هذه التذاكر أرخص أيضاً بسعر 60 جنيهاً إسترلينياً.

ورد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على بيان رابطة الجماهير «لقد تقرر أن يحصل كل فريق بطرفي المباراة النهائية على 12 ألف تذكرة، بعد مناقشات مكثفة مع السلطات المحلية، بشأن العمليات اللوجستية والطرق المخصصة لجماهير كل فريق إلى ملعب المباراة».