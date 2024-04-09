منتخب قفز الحواجز يستعد لـ«دولية إيطاليا»

روما (وام)

يستعد منتخب قفز الحواجز للمشاركة في بطولة «جورلا مينور» فئة 4 نجوم بإيطاليا، ضمن المنافسة الرابعة في البطولات الأوروبية، خلال المرحلة الحالية من الإعداد المتدرج في معسكر إيطاليا، وتنطلق بالفحص البيطري اليوم، تمهيداً لبداية المنافسات غداً.

يقام معسكر الإعداد في إيطاليا بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الرئيسة الأعلى لمجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

واختتم منتخب قفز الحواجز مشاركته الثالثة في بطولة ميلان بإيطاليا فئة 3 نجوم، وشهدت فوز عبدالله المري بالمركز الرابع، وعلي الكربي بالمركز الخامس، في شوط الخيول الصغيرة أيضاً، وعمر المرزوقي بالمركز السابع في شوط الجائزة الكبرى.

وحقق فرسان المنتخب نتائج جيدة في البطولتين الدوليتين بإيطاليا خلال الشهر الماضي - فئة الثلاث نجوم، ونال الفارس سالم السويدي المركز الأول في بطولة «بوستو أرسيتزيو» على حواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وجاء عبدالله المهيري خامساً على حواجز تم تصميمها بارتفاع 140 سم.

كما نجح سالم السويدي بحصد المركز الثاني في بطولة «جورلا مينور» بإيطاليا على حواجز تم تصميمها على ارتفاع 135 سم، ثم حقق المركز ذاته على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، ونال عبدالله المري المركزين الثالث والرابع في شوط الخيول الصغيرة.

وأكد الفارس سالم السويدي أن المشاركة في البطولات الأوروبية الدولية مهمة لتحقيق أفضل معدلات الجاهزية للفرسان والخيل في هذه المرحلة التي تشهد الإعداد المتدرج، وصولاً إلى المحطة التاريخية في أولمبياد باريس 2024.