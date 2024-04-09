أبوظبي «روعة التنظيم» في «سوبر الجماهير»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حفلت قمة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بالمتعة والإثارة، وسط حضور كبير، وجاء «المشهد الجماهيري» مهيباً في المدرجات التي رفعت شعار «كامل العدد» من جمهور الفريقين، ومجدداً أثبتت أبوظبي أنها عاصمة الرياضة العالمية، وصاحبة القدرات في روعة التنظيم لأكبر الأحداث، ومنها مباراة «سوبر النجوم» بين الهلال والنصر التي شهدت تفوق «الأزرق» 2-1، ليضرب موعداً مع الاتحاد في النهائي.

وأكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً أمام النصر، بعدما فرض سيطرته في الشوط الثاني، وتمكن خلاله من تسجيل هدفين، وكان بإمكانه زيادة «الغلة».

وقال جيسوس إنه توقع قيام النصر بتغيير طريقة لعبه، وبالفعل حدث ذلك، حيث كان الشوط الأول متساوياً بين الفريقين، قبل أن يفرض الهلال سيطرته في الشوط الثاني.

وعن طرد لاعب النصر كريستيانو رونالدو، قال جيسوس إنه يظل أحد أهم لاعبي العالم، لكن الهلال يملك أفضل لاعبين في الدفاع، وهما كوليبالي وعلي البليهي، ومن الصعب اللعب أمامهما، مشيراً إلى أن رونالدو لم يعتد في مسيرته على الهزائم، الأمر الذي قد يؤثر عليه على الجانب الذهني.

وأكد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر، أن مواطنه رونالدو قائد الفريق لم يستحق الطرد في المباراة أمام الهلال، وقال إن الجميع شاهد لقطات عدة سابقة في الموسم، تم خلالها استفزاز رونالدو، مشيراً إلى أنه بعد رؤيته لبعض المشاهد من المباراة، فإن «الدون» لم يقم بشيء يستحق الطرد، لافتاً إلى أن لاعب الهلال قام بالتمثيل، على حد قوله.

وأعرب كاسترو عن دهشته من عدم ذهاب حكم المباراة لرؤية تقنية الفيديو «الفار» في واقعة الهدف الملغى الذي سجله أوتافيو قبل نهاية الشوط الأول، مشيراً إلى أن فريقه لعب الشوط الأول بطريقة مثالية، لكن في الشوط الثاني فقد اللاعبون التحكم في المباراة بالطريقة التي يريدها.

وأضاف: كانت لدينا بعض الصعوبات في القيام بهجمات في الشوط الثاني، بينما الهلال استغل الفرص التي أتيحت له وسجل هدفين، كما أننا سمحنا لهم بالاستحواذ في الشوط الثاني.

الفوز الثالث

يعتبر الفوز هو الثالث للهلال على النصر هذا الموسم، حيث تفوق في الأولى بالدوري السعودي 3-0، ثم كأس موسم الرياض 2-0، كما يعد الفوز هو الثاني للهلال على النصر في «السوبر»، حيث تواجه الفريقان من قبل في البطولة مرتين، الأولى عام 2015 على ملعب «لوفتس رود» في لندن، خلال أول نسخة لكأس السوبر، ورجحت كفة الهلال 1-0، فيما فاز النصر في الثانية في 2020.

بنزيمة يكسر الصيام 130

عاد كريم بنزيمة إلى نغمة الأهداف بقميص الاتحاد، بعد صيام دام 130 يوماً، مسجلاً أسرع أهداف السوبر السعودي عبر تاريخه، بعد 55 ثانية فقط من انطلاق المواجهة،

وكان آخر هدف سجله بنزيمة في شباك الخليج في الدوري السعودي في 30 نوفمبر 2023.

وعزز حمدالله تقدم الاتحاد بالهدف الثاني، معززاً رقمه هدافاً تاريخياً للسوبر برصيد 6 أهداف.