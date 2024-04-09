«السيتي» يعود من معقل «الريال» بـ «تعادل مثير»

مدريد (أ ف ب)

عاد مانشستر سيتي الإنجليزي «حامل اللقب» من معقل ريال مدريد الإسباني بتعادل مثير جداً 3-3، بعد مباراة متقلبة، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي، حين تعادلا ذهاباً في مدريد 1-1، قبل أن يحقق السيتي فوزاً كاسحاً إياباً 4-0، في طريقه إلى اللقب الأول في تاريخه، تقدم السيتي بعد أقل من دقيقتين على البداية عبر البرتغالي برناردو سيلفا (2)، قبل أن يرد ريال بهدفين للبرتغالي روبن دياز (12 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي رودريجو (14).

لكن بهدفين رائعين من خارج المنطقة لفيل فودن (66)، والكرواتي جفارديول (71)، استعاد السيتي التقدم، قبل أن ينقذ الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الريال من الهزيمة الأولى في آخر 28 مباراة له على أرضه في جميع المسابقات، بتسجيله هدف التعادل من تسديدة رائعة «على الطاير» (79).

وبذلك وفي المباراة رقم 200 لمدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المسابقة (رقم قياسي)، ارتقى الفصل الأول من المواجهة بين بطل الموسم الماضي وحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14) إلى مستوى التوقعات، بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة لقاء الإياب الأربعاء المقبل على «استاد الاتحاد»، حيث يمني ريال مدريد النفس بالثأر.

لكن المهمة لن تكون سهلة ضد فريق الإسباني بيب جوارديولا الذي لم يسقط في المسابقة القارية للمباراة الثانية والعشرين توالياً، وتحديداً منذ الخسارة أمام عملاق إسبانيا 1-3 بعد التمديد في مايو 2022 في إياب نصف النهائي.