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الرياضة

«الأبيض» يمنح «الصف الثاني» الفرصة في تجمع يونيو

«الأبيض» يمنح «الصف الثاني» الفرصة في تجمع يونيو
10 ابريل 2024 11:09

معتز الشامي (دبي)
يواصل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني تحضيراته لخوض المرحلة الثالثة من مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة لمونديال 2026، وذلك بعد حسم «الأبيض» بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027 بعد الوصول للمرحلة الثالثة، بتصدر المجموعة الثامنة قبل ختام مشوارها بجولتين.
ويستعد منتخبنا للدخول في معسكر يونيو المقبل، والذي سيشهد خوض مباراتين أمام نيبال والبحرين، لينهي «الأبيض» دور مجموعات المرحلة الثانية، قبل الدخول في مواجهات المرحلة الثالثة، التي يتوقع أن يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعتها ما بين يوليو أو أوائل أغسطس المقبلين، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة للمرحلة الثالثة إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات تلعب فيما بينها بنظام الدوري، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما ينتقل أصحاب الترتيب الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة، للمنافسة على بطاقتين مؤهلتين للمونديال، بخلاف تصفيات الملحق الآسيوي في المرحلة الخامسة لمن يفشل في حسم بطاقتي التأهل، ليدخل في تصفيات المرحلة التالية.
وأعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، خطة شاملة لتحضير «الأبيض» لمشوار التصفيات الطويل، والذي تم تقسيمه على 3 مراحل إضافية، تشهد توزيع 8 بطاقات ونصف بطاقة المؤهلة للمونديال المقبل، حيث يعلم البرتغالي بينتو أهمية المرحلة الثالثة، وقوة المواجهات التي تنتظر منتخبنا أمام أفضل فرق القارة، حيث سيحل منتخبنا في التصنيف الثالث للقرعة.
ومن جهة أخرى، يخضع الجهاز الفني بقيادة بينتو، جميع مباريات الدوري للمتابعة الدقيقة، للوقوف على مستويات الدوليين، والبحث عن وجوه جديدة يمكنها دخول قائمة الأبيض في التجمعات المقبلة، وسيكون تجمع يونيو المقبل فرصة سانحة أمام بينتو، لمنح الفرصة لبعض البدلاء، خاصة أن مواجهتي نيبال والبحرين بمثابة «تحصيل حاصل»، بعد حسم التأهل إلى المرحلة الثالثة، ولن يتم استغلال الأساسيين إلا في أضيق الحدود، بما يفرز وجوه قادرة على تعويض العناصر الأساسية في بعض المراكز، التي يحتاج إليها الأبيض، بهدف تكوين صف ثان يمكن الاستعانة به في المواجهات الصعبة المنتظرة لمشوار التصفيات الآسيوية.
وكان الجهاز الفني قد وضع تصوراً مبدئياً للتحضير للمرحلة الثالثة من التصفيات، عبر دخول معسكر خارجي في أوروبا أوائل أغسطس المقبل، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين الدوليين، فضلاً عن بحث إمكانية خوض مباراة أو اثنتين وديتين في أغسطس المقبل، قبل خوض غمار التصفيات في المرحلة التالية، والمتوقع أن تنطلق في سبتمبر المقبل.

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