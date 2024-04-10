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الرياضة

جوارديولا: السيتي عاد أمام الريال بـ«الاستقرار العاطفي»!

جوارديولا: السيتي عاد أمام الريال بـ«الاستقرار العاطفي»!
10 ابريل 2024 12:16

لندن (د ب أ)
قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إن الطريقة التي نجح بها فريقه في استعادة بعض السيطرة خلال لقاء الفريق مع مضيفه ريال مدريد الإسباني تظهر مدى تقدم فريقه.
وتعادل مانشستر سيتي «حامل اللقب» 3-3 مع الريال، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتأجل حسم التأهل للمربع الذهبي في المسابقة القارية لمباراة الإياب، التي تجرى الأسبوع القادم على ملعب «الاتحاد».
وقال جوارديولا، في تعليقه عن المباراة، إنه من المستحيل السيطرة على الفريق الذي فاز بلقب دوري الأبطال 14 مرة، وإن سيناريو الخسارة كان من الممكن أن يحدث، وأضاف: «كان لدي الشعور بأن هذا السيناريو كان سيتغير وربما نخسر 4 أو 5-1 إذا كانت تلك المواجهة في المواسم الأولى لنا بالمسابقة».
وأوضح جوارديولا: «لم نكن مستقرين عاطفياً، والاستقرار العاطفي مهم للغاية.. لدينا فكرة، ونؤمن الآن بما نريد فعله، ولكن من المستحيل السيطرة دائماً ضد ريال مدريد، يجب أن تظلوا أقوياء».
وأشار جوارديولا في تصريحاته التي أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: في المواسم السابقة، لم نكن كذلك، الآن نحن أكثر استقراراً، ونأمل أن نتحسن في المستقبل».
وتابع: «لقد كانت مباراة رائعة وممتعة حقاً، فريقان يرغبان في الهجوم - بطرق مختلفة، أحرزنا أهدافاً رائعة، وما أحبه هو الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني عندما كنا متأخرين 1-2، لقد سيطرنا على المباراة بشكل جيد حقاً».
واعترف: «إننا نواجه ريال مدريد، كان من الممكن أن تنتهي المباراة بفوزنا 3-2، لكن هنا لا تنتهي أبداً».
وشدد جوارديولا في ختام تصريحاته: «أسبوع واحد حتى مباراتنا التالية في مانشستر - ستكون مواجهة قوية وسوف تساعدنا في تسجيل هدف واحد، وسنقوم ببقية الأمر، والفريق الذي يكون في أفضل حال سيصل إلى الدور قبل النهائي».
ويتعين على أي من الفريقين تحقيق الفوز في مباراة العودة لانتزاع ورقة الترشح للمربع الذهبي في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.
وفي حال انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، سوف يحتكم الفريقان لركلات الترجيح لتحديد هوية الفريق المتأهل للدور قبل النهائي وملاقاة الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، وأرسنال الإنجليزي.

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