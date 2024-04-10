منشآت «الألعاب الخليجية» جاهزة للانطلاقة بنسبة 100 %

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، جاهزية المنشآت الرياضية كافة، لاستضافة منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وتوفير جميع المتطلبات والتجهيزات في المدن الخمس المستضيفة، وهي أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية.

وتحتضن الإمارات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي يتنافسون في 26 رياضة فردية وجماعية مختلفة، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

وتستضيف إمارة أبوظبي منافسات كرة القدم، والسباحة، والجودو، والدراجات الهوائية «مسار»، والشراع، والجو جيتسو، والملاكمة، وتحتضن دبي منافسات كرة الطاولة، ألعاب القوى، الكرة الطائرة، الرياضات الإلكترونية، ألعاب القوى لأصحاب الهمم، والجولف، وتقام في الشارقة منافسات كرة السلة 3×3، وكرة اليد، والكاراتيه والشطرنج، والقوس والسهم، والفروسية «قفز الحواجز والترويض»، والدراجات الهوائية «مضمار»، وتستضيف الفجيرة منافسات التايكواندو والمبارزة والريشة الطائرة، وتستضيف عجمان منافسات الترايثلون.

وأكد نبيل عاشور، رئيس اللجنة الفنية بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024» حرص اللجنة المنظمة على توفير متطلبات المنتخبات الخليجية كافة، من ملاعب تدريب وتجهيزات وتحقيق استضافة تاريخية للنسخة الأولى تعكس السمعة الطيبة التي تحظى بها الإمارات في تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى.

وأكد أن جميع الملاعب والمنشآت الرياضية التي تم إدراجها لاحتضان المسابقات الرسمية تم اعتمادها بنسبة 99% في انتظار استكمال بقية الخطوات لاعتماد الملاعب كافة.

وأشار إلى أن جميع المنشآت الرياضية في الدولة جاهزة لاستضافة الفعاليات الرياضية، وأن الاعتماد مجرد إجراء للتأكد من جاهزيتها التامة.

وقال: «جميع المنشآت جاهزة بنسبة 100% لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية، ولكن هناك بعض المنشآت والملاعب التي تتطلب تجهيزات خاصة إضافية، لأنها ستحتضن رياضات تخصصية مثل الفروسية، والقوس والسهم، والشطرنج، ستتم زيارتها للوقوف على آخر الاستعدادات، لأنه يجب أن تكون جاهزة للتدريبات أيضاً».

كما كشف نبيل عاشور أن توزيع الألعاب بين مناطق الدولة تم بالتشاور بين الاتحادات المعنية واللجنة المنظمة للدورة، موضحاً أنه على سبيل المثال تقرر إقامة الجو جيتسو في أبوظبي التي تعتبر مهد هذه الرياضة، والبادل في دبي، ومنافسات كرة اليد في الشارقة، نظراً لشعبيتها هناك.

وعن مواعيد وصول المنتخبات المشاركة إلى الدولة، أكد نبيل عاشور أن المواعيد تختلف حسب الجدول الزمني للمسابقات، مشيراً إلى أن كل منتخب في أي لعبة سيصل قبل الاجتماع الفني بيوم واحد.

وأضاف أنه تم تعيين ممثلين عن كل إمارة، لتسهيل عملية التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية، لتوفير كل سبل الراحة لجميع المنتخبات المشاركة.

واعتمدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب تسمية أحمد الطيب مدير الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية مديراً لوفد الإمارات الرياضي بالدورة.

ويعقد اجتماع مديري الوفود بدبي بمشاركة جميع مديري وفود الدول الخليجية الشقيقة المشاركة في الحدث في الـ14 من أبريل الجاري؛ وذلك للوقوف على جميع المستجدات الخاصة بالمنشآت الرياضية المستضيفة وأماكن الإقامة وآليات التنقل واستقبال الوفود.

وأعرب أحمد الطيب عن اعتزازه بهذه الثقة الكبيرة من اللجنة المنظمة للدورة برئاسة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس اللجنة العليا للدورة لتولي مهمة إدارة الوفد الرياضي، لاسيما وأن المحفل الخليجي يقام على أرض دولة الإمارات؛ الأمر الذي يتطلب جهوداً مضاعفة، وتنسيقاً مستمراً لتحقيق عنصر الاستجابة السريعة لتلبية جميع الاحتياجات للوفد الإماراتي الذي يحمل راية الوطن في هذه الدورة.