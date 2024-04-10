«الأبيض الأولمبي» يبدأ «التجمع الأخير» استعداداً لكأس آسيا

معتصم عبدالله (دبي)

يعود منتخبنا الوطني الأولمبي للتجمع غداً الخميس في دبي، استعداداً للمغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة غداً الجمعة، لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والتي تنطلق الاثنين المقبل، وتستمر حتى 3 مايو المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

ومنح الجهاز الفني لـ «الأبيض الأولمبي» بقيادة الأوراجواياني مارسيلو برولي، لاعبي المنتخب راحة ليومين بعد المباراة الودية أمام إندونيسيا 0-1 في التجربة الأخيرة، استعداداً للنهائيات، حيث يلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، والصين.

ويتنافس 16 منتخباً في النهائيات المرتقبة لكأس آسيا تحت 23 عاماً، وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

من جانبه، وصف تقرير نشره موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مجموعة «الأبيض الأولمبي» في النهائيات القارية بأنها من المحتمل أن تكون المجموعة الأصعب، إذ تضم بطلين سابقين هما اليابان وكوريا، إلى جانب الإمارات والصين.

ولفت التقرير إلى أن المشاركة المرتقبة لـ «الأبيض الأولمبي» في النهائيات القارية ستكون للمرة الخامسة، وكان الدور ربع النهائي هو أبعد ما وصلت إليه في النسخ السابقة.

وجاء تأهل «الأبيض الأولمبي» بتصدره ترتيب المجموعة السابعة، بالتعادل من دون أهداف مع الصين، ثم الفوز على الهند 3-0، ليضمن احتلال المركز الأول، وشارك المنتخب، استعداداً للنهائيات في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2024، حيث خسر 0-1 أمام مصر، وتعادل 1-1 مع العراق، وخسر 0-1 أمام تايلاند، قبل أن يعود ويخسر أمام إندونيسيا 0-1 في ودية أخيرة.

في المقابل، يملك منتخب اليابان في رصيده التتويج بلقب نسخة 2016، ويقود «الساموراي» المدرب جو أويا، وتضم قائمة المنتخب لاعب خط الوسط جويل شيما فوجيتا المحترف في بلجيكا مع فريق سانت ترويدن، والذي يقود الفريق مع المدافع تاكاشي أوشينو المحترف في ألمانيا مع فريق فورتونا دوسلدورف، ولاعب خط الوسط ريهيتو ياماموتو، إلى جانب عدد من اللاعبين البارزين الآخرين.

بدوره يتمتع منتخب جمهورية كوريا بسجل حافل في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، حيث وصل على الأقل إلى الدور قبل النهائي في جميع مشاركاته السابقة باستثناء واحدة، وتحقق مجد التتويج في تايلاند عام 2020 عندما رفعوا الكأس، بعد فوزهم على السعودية في النهائي.

وسعياً لاستعادة اللقب، تدخل جمهورية كوريا النهائيات بشكل رائع - بعد أن فازت بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2024 في مارس الماضي، ويقود نجوم الفريق اللاعب باي جون هو المحترف في إنجلترا مع فريق ستوك سيتي.

من جهته، تأهل منتخب الصين إلى نهائيات جميع نسخ كأس آسيا تحت 23 باستثناء النسخة الأخيرة في أوزبكستان 2022، ويعود «التنين» للظهور مرة اخرى بعد مشوار صعب في التصفيات بحصوله على أربع نقاط، حيث منح فارق الأهداف الإمارات صدارة المجموعة، بينما تأهلت الصين واحدة من أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثاني.

ويتطلع المدير الفني تشينج ياودونج إلى قيادة فريقه الشاب نسبياً للارتقاء إلى مستوى الحدث، حيث يبحث منتخب الصين عن حجز مقعد في الأدوار الإقصائية للمرة الأولى له في هذه البطولة.