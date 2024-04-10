إنريكي يصب «الزيت على النار» مع تشافي!

باريس (أ ف ب)

صبّ الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي «الزيت على النار» قبل ساعات من مواجهة فريقه السابق برشلونة في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري ابطال أوروبا لكرة القدم اليوم، معتبراً نفسه أنه يجسد فلسفة النادي الكتالوني أكثر من مدربه الحالي تشافي هرنانديز.

وفي رد على سؤال عمّن يمثل الفكر الكروي لبرشلونة أكثر هو أو تشافي خلال المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة، قال إنريكي بلا تردد: «أنا بالتأكيد وهذا رأيي، انظروا إلى الإحصائيات، الاستحواذ على الكرة، الأهداف، الضغط، الألقاب، الكؤوس، الأرقام هناك ولا مجال للنقاش.. أنا أجسد بطريقة أفضل برشلونة على الرغم من أن البعض يعتقد العكس».

وأردف: «لا أعرف تشافي كمدرب، فقط أعرفه لأنه كان أحد زملائي في الفريق، ثم أحد اللاعبين في فريقي عندما أشرفت على تدريب برشلونة».

أما تشافي فوصف إنريكي بأنه «مدرب رائع»، وأضاف: «كانت لدي علاقة جيدة مع لويس، علاقة قائد فريق بمدربه، والاحترام كان متبادلاً بيننا، أنظر إلى تلك الفترة بفخر».