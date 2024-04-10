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نجوم الهلال والاتحاد.. «احتفالية العيد» في أبوظبي

نجوم الهلال والاتحاد.. «احتفالية العيد» في أبوظبي
10 ابريل 2024 15:53

رضا سليم (دبي) 
احتفل لاعبو الهلال والاتحاد بعيد الفطر المبارك، خلال وجودهم في أبوظبي، بعد تأهلهما للمباراة النهائية على كأس السوبر السعودي، حيث قام عدد من لاعبي الفريقين بأداء صلاة العيد في مسجد الشيخ زايد الكبير، وسط جموع المصلين، وظهر كريم بنزيمة في مقطع فيديو داخل المسجد، ومعه عدد من لاعبي الفريقين، منهم أحمد حجازي وكانتي وسالم الدوسري، كما تجمع لاعبو الفريقين لتحية المصلين، وتقديم التهاني، والتقاط الصور التذكارية معهم بعد انتهاء صلاة العيد. 
ونشر نادي الهلال فيديو التهنئة من اللاعبين، خلال وجودهم في فندق الإقامة بأبوظبي إلى جماهير «الأزرق»، وتكررت عبارة «جمهور الهلال عيدكم مبارك»، كما حرص عدد من اللاعبين الأجانب في الفريق على تقديم التهاني خلال الفيديو.
ويستعد الفريقان للمواجهة المرتقبة في المباراة النهائية على كأس الدرعية للسوبر السعودي غداً الخميس، بعد فوز الهلال على النصر والاتحاد على الوحدة، وستكون هي المواجهة السادسة بينهما بجميع بطولات الموسم الجاري.

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