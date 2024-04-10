روبليف.. «المسلسل السيئ»!



موناكو (أ ف ب)



ودّع الروسي أندري روبليف «حامل اللقب» والمصنّف سادساً عالمياً، دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة للتنس، في مستهل مشاركته في الدور الثاني، بخسارته أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-4 و6-4.

ويواجه بوبيرين «المصنف 46»، والذي لم يسبق له أن تجاوز الدور الثاني في مونتي كارلو، خلال الدور المقبل، مواطنه أليكس دي مينور الفائز على الهولندي تالون خريكسبور 2-6 و6-2 و6-3، في موعد محتمل مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ربع النهائي.

وواصل روبليف «26 عاماً» مسلسل نتائجه السيئة هذا العام، إذ يأتي خروجه من مونتي كارلو، بعد هزيمته في مباراته الافتتاحية أيضاً أمام التشيكي توماش ماخاتش في ميامي، ثم خسارته أمام مواطن الأخير ييري ليهيتشكا في دور الـ32 في إنديان ويلز.

وكان الروسي أحرز لقبه الأول في دورات الماسترز للألف في موناكو العام الماضي، بفوزه على الدنماركي هولجر رونه في النهائي.

ورغم أن روبليف حصل على فرصتين لكسر إرسال بوبيرين والتقدم 2-0، إلا أن الأخير كان البادئ في كسر الإرسال ليتقدم 3-1.

وانقذ الروسي كرتين على إرساله، والنتيجة تشير إلى تأخره 3-5، وكرة على إرسال منافسه، قبل أن ينحني في الرابعة.

في المجموعة الثانية، نجح بوبيرين في الكسر، وتقدم 5-4، قبل أن يرسل في محاولة منه للفوز بالمجموعة فالمباراة.

وحصل روبليف على فرصة لمعادلة الكفة 5-5، إلا أنه ضرب الكرة في الشباك، حسم بوبيرين الفوز، بعد خطأ مباشر جديد من الروسي.

في المقابل، حقق الإيطالي يانيك سينر المصنف ثانياً عالمياً فوزاً بالغ السهولة على الأميركي سيباستيان كوردا 6-1 و6-2 على مدى ساعة و14 دقيقة فقط.

ولم يخسر سينر المتوج ببطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ضمن «الجراند سلام»، مطلع العام الحالي، سوى مرة واحدة خلاله، وكان ذلك في نصف نهائي دورة أنديان ويلز، علماً بأنه أحرز أيضاً دورتي روتردام وميامي، ويلتقي سينر في الدور المقبل مع الألماني يان لينارد شتروف.

وكان سينر بلغ الدور نصف النهائي في مونتي كارلو العام الماضي، علماً بأن الملاعب الترابية ليست المفضلة لديه بدليل إحراز واحداً فقط من ألقابه الـ13 على هذه النوعية من الملاعب، وتحديداً في أوماج الكرواتية عام 2022.

وحقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بطل مونتي كارلو مرتين، فوزاً ساحقاً على الأرجنتيني مارتن اتشيفيري 6-1 و6-0، ليضرب موعداً مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامساً.