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الرياضة

ألونسو لا يفكر في «ليلة الفرح»

ألونسو لا يفكر في «ليلة الفرح»
10 ابريل 2024 18:02

 
ليفركوزن (د ب أ)

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أكد تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، أن ناديه يركز على مباراته ضد وستهام يونايتد الإنجليزي، غداً «الخميس»، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، في الوقت الذي بات فيه الفريق على مشارف التتويج بلقب الدوري الألماني «البوندسليجا» للمرة الأولى.
ويتوج ليفركوزن، الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم في مبارياته الـ41، التي خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات، بلقب «البوندسليجا» هذا الموسم، حال فوزه على ضيفه فيردر بريمن، يوم الأحد المقبل، دون انتظار نتائج باقي اللقاءات الأخرى في البطولة.
لكن ليفركوزن ربما يحسم فوزه بالبطولة أيضاً يوم السبت المقبل، حال خسارة أقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ وشتوتجارت أمام كولون وآينتراخت فرانكفورت على الترتيب.
وقال ألونسو قبل مباراة الذهاب أمام ضيفه اللندني «لأكون صادقاً، لم نتحدث عن لقاءات الجمعة أو السبت أو الأحد، الأمر كله يتعلق بالغد ومباراة وستهام في الدوري الأوروبي. بعد ذلك، لدينا متسع من الوقت للدوري الألماني».
أضاف ألونسو «لقد صعدنا لدور الثمانية، إنها فرصة عظيمة للتقدم في هذه البطولة، هذا هدف كبير بالنسبة لنا».
وكان ليفركوزن تأهل للدور النهائي بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي، لكنه خسر أمام روما الإيطالي، ليخفق في الصعود للمباراة النهائية.
أوضح ألونسو «مازلنا نتذكر تأهلنا للدور قبل النهائي أمام روما العام الماضي، نريد تكرار ذلك مجدداً، إنها الخطوة الأولى، لكنها خطوة مهمة غداً، نحن مستعدون».
وسيكون المهاجم فيكتور بونيفاس، الذي عاد بعد فترة طويلة من الغياب عقب تعافيه من الإصابة يوم السبت الماضي أمام يونيون برلين، متاحاً وربما يلعب أساسياً أمام وستهام.

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
باير ليفركوزن
وستهام
تشابي ألونسو
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