الجولة الختامية لبطولة الظفرة لصيد الكنعد تنطلق الخميس

الظفرة (وام)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق يوم الخميس منافسات الجولة الختامية لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، والتي تقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر على مدار 3 أيام على شاطئ مدينة المغيرة بمنطقة الظفرة.

وتمثل البطولة مسابقة اجتماعية ترفيهية، يشارك فيها المواطنون والمقيمون وزوار الدولة، لصيد أكبر سمكة كنعد من ناحية الوزن، وفق شروط ومتطلبات محددة.

وتسهم المسابقة في تعزيز مكانة الصيد البحري في الدولة، وتشجيع المشاركين على خوض تجربة مثيرة، تحمل روح التنافس بين المهتمين من المحترفين والهواة لصيد الأسماك، وإبراز أهمية المسابقات البحرية التي تعبر عن تراث الإمارات البحري، وتسهم في الحفاظ على السلامة والاستدامة البحرية من الصيد الجائر وتنظيم صيد الكنعد بحسب قوانين الدولة.



وتقام البطولة في إطار موسم صيد الكنعد في أبوظبي، سعياً إلى الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تُعبِّر عن تراث الإمارات البحري، وإعادة إحياء التراث البحري المحلي، والتعريف بسواحل الظفرة وجزرها، وإيجاد فرصة للهُواة لممارسة صيد السمك التقليدي، وتنشيط هواية صيد الأسماك ونشرها، وإحياء روح التنافس بين هواة صيد الأسماك، واستقطاب مشاركة واسعة من عشّاق الصيد، وجعل المسابقة موسمية.

وتتضمن الدورة الخامسة من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد جائزة جديدة، هي جائزة «بطل الموسم» التي تعتمد على نظام النقاط في المراحل الثلاث «السلع، المغيرة، الظفرة الختامية».