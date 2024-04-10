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دالاس «الخبر المدمر»!

دالاس «الخبر المدمر»!
10 ابريل 2024 19:42

 
لندن (رويترز)

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أعلن نادي ليدز يونايتد أن مدافعه ستيوارت دالاس «32 عاماً» اضطر إلى الاعتزال بعد فشله في التعافي من كسر في الساق.
ولم يلعب دالاس القادم من أيرلندا الشمالية، والذي أصيب أثناء التحام مع جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي خلال مباراة في عام 2022، مع ناديه أو منتخب بلاده منذ ذلك الحين.
وقال دالاس في بيان «على مدى العامين الماضيين، عمل فريق ليدز يونايتد الطبي، إلى جانب الجراحين الرائعين في لندن، بلا كلل لمساعدتي على التعافي من الإصابة التي تعرضت لها، وللأسف وعلى الرغم من بذلهم لقصارى جهدهم، وعدم تقدم حالة جسدي بالشكل الذي نحتاجه، يجب عليّ الآن قبول حقيقة أن ركبتي عانت من ضرر لا يمكن إصلاحه، ولن أعود للعب كرة القدم الاحترافية، ودمرني هذا الخبر بالطبع».
وخاض دالاس 266 مباراة مع ليدز، مما ساعد النادي على الصعود إلى الدوري الممتاز في موسم 2019-2020، ولعب 62 مباراة مع منتخب بلاده.
وقال النادي «ستيوارت هو رمز ليدز يونايتد وسيكون موضع ترحيب منا دائماً في إيلاند رود، وتظل مساهمته في الذاكرة لفترة طويلة وقد عزز مكانته في التاريخ». 

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد
أيرلندا الشمالية
مانشستر سيتي
جاك جريليش
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