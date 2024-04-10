ألمانيا ترحب بـ«نداء الإيقاظ»!

برلين (د ب أ)



رحب الاتحاد الألماني لألعاب القوى، بقرار نظيره الدولي، بتوزيع الجوائز المالية على الأبطال الأولمبيين في هذه الرياضة، ووصفت القرار بأنه نداء لإيقاظ اللجنة الأولمبية الدولية.

وأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن الفائزين بميداليات ذهبية في أولمبياد باريس هذا العام يحصلون على 50 ألف دولار، ويشمل قرار الجوائز المالية للاعبين الفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية اعتباراً من أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال يوهانس هيربر المدير الإداري للاتحاد الألماني لألعاب القوى لوكالة الأنباء الألمانية «قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بمنح حصة من دخل اللجة الأولمبية الدولية في شكل مكافآت للاعبين يعد تقدماً كبيراً».

وأضاف «يجب أن تكون خطوة الاتحاد الدولي لألعاب القوى بمثابة دعوة أخرى لإيقاظ اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية الأخرى لمنح اللاعبين حصة من الإيرادات التي يحققونها».

وأشار هيربر إلى أن القرار يجب أن يكون مجرد خطوة أولى، مشدداً على ضرورة استفادة جميع اللاعبين الأولمبيين في المستقبل.

وختم هيربر «المشاركة في الإيرادات عبر صندوق مالي مخصص لا ينبغي أن يقتصر فقط على الفائزين بالميداليات بل جميع اللاعبين المتأهلين للأولمبياد».