فيوري: أوسيك يعاني أمام «الوزن الثقيل»!



لندن (رويترز )



قال الملاكم البريطاني تايسون فيوري إنه يحترم أولكسندر أوسيك قبل النزال المرتقب بينهما، من أجل توحيد ألقاب الوزن الثقيل، لكنه تساءل عن قدرة منافسه على التعامل مع منافس أضخم بكثير، بعد أن صعد للعب في فئة الوزن الثقيل.

وكان من المفترض أن يقام النزال في 17 فبراير الماضي في الرياض، لكن تقرر قبل أسبوعين من ذلك الموعد، تأجيل النزال بعد تعرض فيوري لجرح أثناء تدريب.

وتقرر إقامة نزال «حلبة النار» في 18 مايو المقبل، وذلك لتوحيد لقب فيوري لمجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل مع ألقاب أوسيك، وهي الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة، لتتويج أول بطل موحد للوزن الثقيل منذ عام 1999.

وقال فيوري، الذي اعترف بأنه شعر بالاكتئاب بعض الشيء، عندما تأجل النزال، إنه في حالة رائعة، لكنه لم يرغب في أن يتم تصوير النزال بأنه بين رجلين يكرهان بعضهما بعضاً.

وقال فيوري في مؤتمر صحفي «الأمر ليس شخصياً، وإنما عمل بحت لكلا المنافسين، لا أكرهه، وإنما أحترمه رجلاً ومقاتلاً، وهو بطل موحد للوزن الثقيل، لذلك يجب على الجميع احترام إنجازاته، لكنني أثق بشكل كبير في قدراتي، رأيي الشخصي هو أننا لدينا فئات في الوزن لسبب ما، وعندما يصعد ملاكمو الوزن المتوسط لمنافسة الكبار، تكون لديهم نواقص. يمكنك التغلب على ملاكمي الوزن الثقيل ولكن ليس نخبة ملاكمي هذه الفئة».

ويبلغ طول أوسيك، البطل السابق بلا منازع للوزن المتوسط، والذي تخلى عن ألقابه للصعود إلى وزن الثقيل، نحو 1.83 متر، بينما يزيد طول فيوري بنحو 15 سنتيمتراً.

وأضاف فيوري «هذا هو وقتي، وهذه هي حقبتي وكذلك هو جيلي، وإن لم أستطع التغلب على أوسيك، فهذا ليس جيداً، بكل وضوح».