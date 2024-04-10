الخميس 11 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الثلاثي» يعود إلى ليفربول

«الثلاثي» يعود إلى ليفربول
10 ابريل 2024 20:18

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
فابريجاس: هيمنة أرسنال على الكرة الإنجليزية تنتظر لقب الدوري
بيولي يخشى «الذئاب»!


أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، إمكانية مشاركة ثلاثي الفريق ديوجو جوتا، وترينت ألكسندر أرنولد، وأليسون بيكر في مباراة أتالانتا، الخميس، في دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي.
ويغيب اللاعبون الثلاثة منذ فبراير الماضي بسبب الإصابة، لكنهم عادوا للمشاركة في التدريبات، وبدا أنهم جاهزون لتعزيز صفوف ليفربول الساعي للتتويج بالألقاب خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم.
كما عاد أيضاً لاعب الوسط الشاب ستيفان باجسيتيتش للتدريبات، بعد غياب طويل عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي، ولكن من المتوقع أن ينتظر فترة أخرى أطول قليلاً حتى يشارك مع الفريق الأول.
وقال كلوب في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: لا نستعجل عودة اللاعبين، شارك ديوجو وترينت في التدريبات الجماعية لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وكانا بحالة جيدة للغاية.
وأضاف المدرب الألماني: موقف ستيفان مختلف نسبياً لأنه يغيب منذ فترة أطول، ولكنه يتدرب مع الفريق منذ فترة طويلة، ونظراً لطول فترة غيابه، فإنه من المنطقي أن نمنحه فرصة للمشاركة مع فريق الشباب تحت 21 عاماً ثم نرى ما سيحدث.
وقال: لكن لا نخطط بنفس الطريقة بشأن اللاعبين الثلاثة الآخرين، لأنهم شاركوا في التدريبات، والآن ندرس كيف نشركهم ونستغلهم في المباريات، لأننا نحتاجهم بكل وضوح، لكننا نحتاجهم في أفضل حالة ممكنة، ونريد أن نعمل على إعدادهم للتأقلم على إيقاع اللعب.
ويحتل أتالانتا المركز السادس في جدول الدوري الإيطالي لكرة القدم، وأطاح بفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي من المرحلة السابقة، لكنه فاز مرتين فقط في آخر تسع مباريات. لكن يورجن كلوب بدا حذراً بقوله: لم يتبق الآن سوى الفرق العريقة في سباق المنافسة، إنه أمر رائع، وأعرف جيداً قيمة أتالانتا، ومدربه بييرو جاسبريني يقوم بعمل رائع لسنوات وسنوات.
وشدد كلوب في ختام تصريحاته: اللعب ضد الفرق الإيطالية يبقى صعباً، فمن الناحية التكتيكية فهم يتميزون بالانضباط والخطورة الشديدة في عدة جوانب لذا يجب أن نكون في أفضل حالاتنا للتأهل للمرحلة التالية بعد مباراتي أتالانتا.

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
ليفربول
أتلانتا
يورجين كلوب
ترينت ألكسندر أرنولد
أليسون بيكر
آخر الأخبار
سعود بن صقر  يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر
علوم الدار
سعود بن صقر  يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر
اليوم 17:05
حميد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهده
علوم الدار
حميد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهده
اليوم 16:56
امرأة تحمل مولودها
الترفيه
دواء معروف يحدّ من تعرّض الأمهات لاكتئاب ما بعد الولادة
اليوم 16:45
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
الأخبار العالمية
مسؤول روسي يدلي بتصريحات عن المفاوضات بشأن أوكرانيا
اليوم 16:27
بدور القاسمي تشهد الإعلان عن الفائزات بجائزة «ببلش هير» للتميّز
علوم الدار
بدور القاسمي تشهد الإعلان عن الفائزات بجائزة «ببلش هير» للتميّز
اليوم 16:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©