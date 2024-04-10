نوبل.. «تجديد وتمديد»!



برلين (د ب أ)



ذكرت صحيفة بيلد أن الحارس ألكسندر نوبل سيجدد عقده مع بايرن ميونيخ، وسيبقى معاراً بصفوف شتوتجارت في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة بيلد إن بايرن وشتوتجارت اتفقا على تجديد الإعارة حتى عام 2025، بينما من المقرر أن يوقع اللاعب عقداً مع «البايرن» حتى عام 2030.

كان نوبل «27 عاماً» قد انضم لصفوف «البايرن» في عام 2020، قادماً من شالكه بعقد مدته 5 سنوات، لكنه لم يشارك سوى في عدد قليل من المباريات.

ويبقى مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا هو الخيار الأساسي لبايرن ميونيخ، ومرتبط بتعاقد لموسم آخر عندما يبلغ 39 عاماً.

ولعب نوبل بصفوف موناكو على سبيل الإعارة بين عامي 2021 و2023، قبل أن تتم إعارته مجدداً إلى شتوتجارت.

وساعد الحارس الألماني شتوتجارت، في احتلال المركز الثالث بالدوري الألماني لكرة القدم، بفضل مستواه المتميز، وبقي فريقه مرشحاً للتأهل لدوري أبطال أوروبا، وقد يدفع بقاء نوبل مع شتوتجارت إلى تجديد عقود عدد من الركائز الأساسية بالفريق.

وصرح نوبل عبر قناة «سكاي»، إن تجديد الإعارة يبقى خياراً ممتازاً، مضيفاً «إنه خيار ضمن خيارات أخرى، لذلك سنرى ما سأقرره في النهاية».