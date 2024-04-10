الخميس 11 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جنابري.. «إصابة جديدة»

جنابري.. «إصابة جديدة»
10 ابريل 2024 21:30

برلين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تشافي «دكتوراه في الأبطال» ومبابي «قائد بليد»!
فابريجاس: هيمنة أرسنال على الكرة الإنجليزية تنتظر لقب الدوري


تحوم الشكوك حول مشاركة سيرج جنابري مهاجم بايرن ميونيخ الألماني في مواجهة أرسنال الإنجليزي الأربعاء المقبل، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة، وفقاً لما أعلنه ناديه.
وقال النادي البافاري في بيانٍ إن جنابري الذي سجّل هدفاً في مباراة الذهاب التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه أرسنال 2-2 في لندن «أصيب بشدٍّ عضلي في ركبته اليسرى» خلال المباراة.
وأضاف «سيلعب بايرن مبارياته من دونه في الوقت الحالي».
وعاد جنابري إلى البايرن في مارس، بعدما غاب عن عدد من المباريات بسبب إصابات مختلفة هذا الموسم.
منذ عودته، سجّل لاعب أرسنال السابق في أربعٍ من المباريات الست التي لعبها.
وسجّل الدولي الألماني هدفاً أمام الفريق الإنجليزي بعد تمريرة بينية من ليون جوريتسكا في الدقيقة 18 مُهدياً فريقه التعادل 1-1، بعد هدف السبق من الإنجليزي بوكايو ساكا (12)، قبل أن يضيف مواطنه هاري كاين الثاني لبايرن (32 من ركلة جزاء) ويُعادل البديل البلجيكي لياندرو تروسار (76) لأرسنال.
ويبحث بايرن عن إنقاذ موسمه، حيث يتجه إلى خسارة لقب الدوري لمصلحة باير ليفركوزن المتصدر بفارق 16 نقطة، وذلك حين يلتقي أرسنال مجدداً في ميونيخ.

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
أرسنال
باير ليفركوزن
سيرجي جنابري
آخر الأخبار
سعود بن صقر  يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر
علوم الدار
سعود بن صقر  يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر
اليوم 17:05
حميد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهده
علوم الدار
حميد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهده
اليوم 16:56
امرأة تحمل مولودها
الترفيه
دواء معروف يحدّ من تعرّض الأمهات لاكتئاب ما بعد الولادة
اليوم 16:45
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
الأخبار العالمية
مسؤول روسي يدلي بتصريحات عن المفاوضات بشأن أوكرانيا
اليوم 16:27
بدور القاسمي تشهد الإعلان عن الفائزات بجائزة «ببلش هير» للتميّز
علوم الدار
بدور القاسمي تشهد الإعلان عن الفائزات بجائزة «ببلش هير» للتميّز
اليوم 16:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©