«التقليد» يمنع ليفركوزن من التتويج!



برلين (د ب أ)



أعلنت رابطة الدوري الألماني أن باير ليفركوزن لن يتسلم على درع الدوري «البوندسليجا» على الفور، إذا فاز باللقب في الجولة القادمة.

وأكدت الرابطة أن الفريق الذي يقوده المدرب الإسباني تشابي ألونسو سيحصل على الكأس في مباراة الجولة الأخيرة، وفقاً للتقاليد.

وإذا لم يتم تتويج بطل المسابقة قبل «الجولة 34» التي تقام في مايو المقبل، سيتم نقل النسخة الأصلية من الكأس إلى الملعب الذي يستضيف مباراة متصدر الدوري.

لكن ليفركوزن اقترب كثيراً من التتويج باللقب هذا الموسم، بفضل تفوقه بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، وشتوتجارت ثالث الترتيب.

ويتوج ليفركوزن الذي يبقى بلا هزيمة في 41 مباراة على مدار الموسم الجاري، بلقب الدوري الألماني للموسم الجاري 2023-2024، حال فوزه على فيردر بريمن يوم الأحد المقبل.

ومن الممكن أن يتوج ليفركوزن باللقب يوم السبت المقبل، إذا خسر بايرن ميونيخ وشتوتجارت أمام كولون وآينتراخت فرانكفورت على التوالي.