«سوبر السعودية».. البحث عن «عيدية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

عندما تشير عقارب الساعة إلى التاسعة والنصف مساء اليوم، سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع نهائي كأس السوبر السعودي، بين الهلال والاتحاد، على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

ويسعى كل طرف إلى إسعاد جماهيره في ثاني أيام عيد الفطر المبارك ليكون اللقب «أجمل عيدية» لجماهيره.

ويدخل الهلال اللقاء، بهدف حصد اللقب الرابع لهذه البطولة، ليؤكد جدارته في صدارة الأندية الأكثر فوزاً بها، فيما يدخل الاتحاد، وعينه على اللقب الثاني، حيث لم يحصد السوبر إلا مرة واحدة، كما أن «العميد» السعودي يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد، بكسر تفوق «الزعيم» عليه هذا الموسم في مختلف البطولات، بعدما التقيا أربع مرات فاز فيها الهلال.

ويشهد الموسم الجاري تفوقاً كاسحاً للهلال في مواجهات الفريقين، حيث تغلب على الاتحاد 4-3 في ذهاب الدوري وجدّد التفوق عليه إياباً 3-1، كما تغلب عليه في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-0.

وبشكل عام، تواجه الفريقان 150 مرة، ويتفوق الهلال بـ65 انتصاراً، مقابل 50 للاتحاد، في حين تعادلا 35 مرة.

ويعيش الهلال موسماً استثنائياً، بعد أن رفع سلسلة انتصاراته القياسية عالمياً إلى 33 في مختلف المسابقات، وهو يحلق خارج السرب في الدوري المحلي، وتتويجه بطلاً مسألة وقت ليس إلا، إذ يبتعد عن غريمه النصر بـ 12 نقطة قبل سبع جولات على الختام، كما بلغ نصف نهائي الكأس المحلية ودوري أبطال آسيا، حيث يواجه العين.

وأزاح الهلال غريمه التقليدي النصر في نصف النهائي بالفوز عليه 2-1 في مباراة شهدت طرد نجم الأخير البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الثانية عشرة في مسيرته، أما الاتحاد فتأهل من خلال فوزه الصعب على الوحدة 2-1، في المباراة التي شهدت استعادة مهاجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة شهيته التهديفية، بعد صيام دام 130 يوماً، مسجلاً أسرع أهداف السوبر السعودي عبر تاريخه، بعد 55 ثانية فقط من انطلاق المواجهة أمام الوحدة، وكان آخر هدف سجله هداف ريال مدريد الإسباني السابق بقميص الاتحاد في شباك الخليج في دوري المحترفين السعودي في نهاية نوفمبر الماضي.

ويخوض الهلال نهائي السوبر للمرة السادسة، حيث سبق له خسارة اللقب مرتين أمام الأهلي بركلات الترجيح عام 2015 على ملعب «كرافن كوتيج» في لندن، وضد النصر بنتيجة 3-0 في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في حين حقق الفوز على النصر 1-0 في 2016، ثم على الاتحاد 2-1 في 2018. وكان آخر تتويج للهلال ضد الفيصلي عبر ركلات الترجيح في 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض. بينما خاض الاتحاد نهائي السوبر ثلاث مرات، حيث حل وصيفاً مرتين، عندما خسر أول سوبر أقيم عام 2013، بالخسارة أمام الفتح 2-3 بعد وقت إضافي.

أما تتويج الاتحاد الوحيد فكان العام الماضي، عندما فاز على الفيحاء 2-1 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.