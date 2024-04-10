العين والجزيرة.. «الظروف المتشابهة»

دبي (الاتحاد)

يستقبل العين ضيفه الجزيرة مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد في أولى المواجهات المؤجلة من «الجولة 13» والتي لُعبت في منتصف فبراير الماضي، في انتظار إقامة مواجهات بقية المؤجلات، والتي تجمع حتا وشباب الأهلي، عجمان وبني ياس، الإمارات والبطائح في 20 مايو المقبل.

ولا يمر «الزعيم» المتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، و«فخر أبوظبي» الثامن برصيد 21، بأفضل حالاتهما حالياً، حيث خسر العين في الجولة الماضية أمام ضيفه النصر 1-3، والجزيرة للجولة الثانية على التوالي أمام مضيفه شباب الأهلي 2-3، بعد الأولى أمام البطائح بنفس النتيجة.

وعلى غرار نتائج الدوري الأخيرة السلبية، ودع العين والجزيرة من الدور ربع النهائي للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بخسارة «الزعيم» أمام كلباء 1-2، و«فخر أبوظبي» أمام الوصل 0-3.

ويقود الجزيرة في مباراة الليلة الفرنسي عيسى جريجوري، والذي يعد المدرب الرابع لـ «فخر أبوظبي» في الموسم الحالي بعد الهولندي الهولنديين فرانك دي بور، ومواطنه دي كليرك الذي أشرف على الفريق بصورة مؤقتة قبل التعاقد مع الروماني رادوي الذي تمت إقالته مؤخراً.

وينشد العين مصالحة جماهيره في مواجهة الليلة قبل الموعد الأهم في مباراتيه أمام الهلال السعودي الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا على استاد هزاع بن زايد، والإياب في 23 أبريل الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

وتبدو الكفة متقاربة على صعيد المواجهات المباشرة بين القطبين في «دوري المحترفين»، رغم التفوق الطفيف للجزيرة بالفوز في 12 مباراة، مقابل 11 للعين، والتعادل في 5 مباريات.



لابا يطارد «الغائب»

يواصل التوجولي لابا كودجو هداف العين مواصلة الأرقام القياسية في مشواره مع «الزعيم»، وتبدو الفرصة مواتية أمام لابا الذي يحتل وصافة ترتيب هدافي مواجهات فريقه أمام الجزيرة برصيد 11 هدفاً الاستمرار في مطاردة «الغائب» علي مبخوت صاحب الـ 14 هدفاً في القمة.