الهاشمي: تحضيرات مكثفة ومتابعة دؤوبة لإنجاح «الألعاب الخليجية» فنياً وتنظيمياً

دبي (الاتحاد)

أعلن اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، تواصل التحضيرات الجادة لمنتخبي الشباب والشابات للجولف المشاركين في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024».

وأكد اللواء الهاشمي أن توجيهات رئيس الاتحاد، معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومتابعة معاليه سير العمل، ومتطلبات الاستضافة كافة، تستهدف توفير كل متطلبات النجاح للمشاركين بالدورة الخليجية المقبلة، على الصعيدين التنظيمي والفني.

وأوضح أن التحضيرات انطلقت منذ يناير الماضي، وتضمنت إلى جانب برنامج التدريبات، مشاركة لاعبي ولاعبات المنتخبين في عدد من البطولات المحلية، إضافة إلى مشاركتهم في العديد من البطولات الخليجية والعربية، والتي منحتهم المزيد من الخبرات، وتعزيز الثقة بالنفس، والتي أكدتها النتائج المميزة التي حققها أبناؤنا وبناتنا الإماراتيون. وأشار أن منافسات الجولف ستقام، خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل الجاري، وتم التنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية، وجميع الاتحادات الخليجية للجولف، والتي أبدت استعدادها للمشاركة بهذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى لهذه الفئة السنية للشباب تحت 18 سنة.

وأوضح أن منتخب الشباب يضم في صفوفه 4 لاعبين، وهو عدد اللاعبات نفسه في منتخب الشابات تحت 18 عاماً، وذلك فق لوائح ونظام الدورة الخليجية، حيث تقوم اللجنة الفنية بالاتحاد بتنظيم ومتابعة الإشراف الفني لمنافسات الجولف بالدورة، وفقاً للائحة الاتحاد الدولي.