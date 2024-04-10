سعيد الكعبي: نتطلع لترك بصمة قوية في دورة الألعاب الخليجية

دبي (الاتحاد)

أعلن الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد القوس والسهم، اختيار قائمة تضم 28 لاعباً ولاعبة للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، ضمن الفئتين العمريتين تحت 15 عاماً، وتحت 18 عاماً، وفي منافسات قوس مركب وقوس محدب.

وأكد رئيس الاتحاد أن منتخب القوس والسهم يتطلع إلى ترك بصمة قوية في النسخة الأولى من الدورة.

وأوضح الكعبي أن لاعبي المنتخب استعدوا الفترة الماضية لخوض منافسات الدورة مع أنديتهم، على أن يتم الانتظام في معسكر داخلي بعد إجازة العيد.

وتوجَّه الكعبي بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على إدراج رياضة القوس والسهم في دورة الألعاب الخليجية للشباب، ما يعكس التطور الذي تشهده اللعبة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن اتحاد القوس والسهم كثَّف استعداداته في الفترة الأخيرة لتجهيز مكان احتضان المنافسات المقرر في إمارة الشارقة.

وقال: «إدراج القوس والسهم ضمن قائمة الألعاب في الدورة، يسهم في تعزيز انتشارها، وتوسيع قاعدة ممارسيها على مستوى الدول الخليجية التي تعد في مقدمة الدول العربية الأكثر اهتماماً بهذه اللعبة، إلى جانب مصر والعراق وتونس، وتشكل الدورة فرصة مهمة للاعبينا للاحتكاك وكسب الخبرة، ومقارنة أنفسنا مع بقية الدول الخليجية، خاصة على مستوى العمل القاعدي، وإلى أي مرحلة وصلنا في هذا الجانب».