الخميس 11 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

16 لاعباً ولاعبة مع الجودو بمعسكر «القيروان»

محمد بن ثعلوب
11 ابريل 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أحمد بن حمدان: كل التوفيق لسفراء رياضتنا في «الألعاب الخليجية»
سعيد الكعبي: نتطلع لترك بصمة قوية في دورة الألعاب الخليجية

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي قائمة منتخب الجودو للناشئين والناشئات للسفر إلى معسكر مدينة القيروان بتونس، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.
وجاء اختيار منتخب «الأمل» للجودو، عقب المشاركة في دورة محمد بن حمد الشرقي الرمضانية الثالثة للفنون القتالية، التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية، خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم تحضير هذا المنتخب لخوض المنافسات الخارجية المقبلة العربية والآسيوية.
وضمت قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر «القيروان» المقام، خلال الفترة من 12 إلى 22 أبريل الجاري، 16 لاعباً ولاعبة هم: أحمد عبدالله زرعي، ومحمد وليد النقبي (نادي خورفكان)، وحميد سعيد الشامسي، وعلي حسن المراشدة (اتحاد كلباء)، وسيف سالم الحمادي (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، ومانع جمعة عبد الرحمن، وحمد أحمد خميس (نادي الشارقة الرياضي)، ومحمد ماجد الشامسي (نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس)، وأسماء المسماري، ومهى جاسم، وشوق البلوشي، وسلمى الأنصاري، ونورة البلوشي، ومهرة اليامحي، (نادي الشارقة لرياضة المرأة)، وغالية خميس وسارة الزعابي (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، بجانب الأجهزة الفنية والإدارية.

الجودو
اتحاد الجودو
منتخب الجودو
دورة الألعاب الخليجية
بطولة الألعاب الخليجية
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
سعود بن صقر  يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر
علوم الدار
سعود بن صقر  يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر
اليوم 17:05
حميد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهده
علوم الدار
حميد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهده
اليوم 16:56
امرأة تحمل مولودها
الترفيه
دواء معروف يحدّ من تعرّض الأمهات لاكتئاب ما بعد الولادة
اليوم 16:45
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
الأخبار العالمية
مسؤول روسي يدلي بتصريحات عن المفاوضات بشأن أوكرانيا
اليوم 16:27
بدور القاسمي تشهد الإعلان عن الفائزات بجائزة «ببلش هير» للتميّز
علوم الدار
بدور القاسمي تشهد الإعلان عن الفائزات بجائزة «ببلش هير» للتميّز
اليوم 16:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©