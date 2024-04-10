16 لاعباً ولاعبة مع الجودو بمعسكر «القيروان»

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي قائمة منتخب الجودو للناشئين والناشئات للسفر إلى معسكر مدينة القيروان بتونس، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

وجاء اختيار منتخب «الأمل» للجودو، عقب المشاركة في دورة محمد بن حمد الشرقي الرمضانية الثالثة للفنون القتالية، التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية، خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم تحضير هذا المنتخب لخوض المنافسات الخارجية المقبلة العربية والآسيوية.

وضمت قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر «القيروان» المقام، خلال الفترة من 12 إلى 22 أبريل الجاري، 16 لاعباً ولاعبة هم: أحمد عبدالله زرعي، ومحمد وليد النقبي (نادي خورفكان)، وحميد سعيد الشامسي، وعلي حسن المراشدة (اتحاد كلباء)، وسيف سالم الحمادي (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، ومانع جمعة عبد الرحمن، وحمد أحمد خميس (نادي الشارقة الرياضي)، ومحمد ماجد الشامسي (نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس)، وأسماء المسماري، ومهى جاسم، وشوق البلوشي، وسلمى الأنصاري، ونورة البلوشي، ومهرة اليامحي، (نادي الشارقة لرياضة المرأة)، وغالية خميس وسارة الزعابي (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، بجانب الأجهزة الفنية والإدارية.