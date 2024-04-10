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الرياضة

أحمد بن حمدان: كل التوفيق لسفراء رياضتنا في «الألعاب الخليجية»

أحمد بن حمدان: كل التوفيق لسفراء رياضتنا في «الألعاب الخليجية»
11 ابريل 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث، قائمة لاعبي المنتخب الوطني، استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، واختار الجهاز الفني للمنتخب 12 لاعباً ولاعبة للمشاركة في فئات قوارب «أوبتمست» مواليد 2010، و«ألكا 4» و«ألكا 6»، والتي تتضمن 12 سباقاً، بمشاركة 48 رياضياً ورياضية، تتراوح أعمارهم بين 11 و18 سنة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 22 أبريل الجاري.
وضمت القائمة التي تم اختيارها على ضوء مشاركة الأندية الوطنية، وفرق الأكاديميات في السلسلة الوطنية (بطل الإمارات للشراع 2024) كلاً من خليفة الرميثي، وعبدالرحمن البحري، ومدية النيادي، وراشد النيادي، وعبدالله الزبيدي، ومروة الحمادي، وكاميليا القبيسي، ومحمد العويس، وعبدالله المرزوقي، والجازية الحمادي، ومحمد إسماعيل المرزوقي، وعلي أحمد المرزوقي.
وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، أن الاتحاد جاهز تماماً لتنظيم منافسات الشراع الحديث التي ستقام بالدورة، متمنياً التوفيق والسداد لسفراء رياضة الإمارات في المنتخب الوطني من أجل مواصلة التألق، وتحقيق الإنجازات في المحافل والمشاركات كافة، مشيداً بالنتائج المتميزة التي حققها أبطال الإمارات في الشراع، وآخرها تصدرهم منافسات البطولة العربية السادسة عشرة في دولة الكويت.
وأوضح زهير لباط، المدير الفني للشراع الحديث، أن معايير اختيار لاعبي المنتخب جاءت بناءً على نتائج المشاركة في السلسلة الوطنية للشراع الحديث، حيث أقيمت الجولة الأولى في دبي، واستضاف نادي الحمرية الجولة الثانية.

اتحاد الشراع والتجديف
منتخب التجديف الحديث
دورة الألعاب الخليجية
بطولة الألعاب الخليجية
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