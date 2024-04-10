أتلتيكو مدريد يكسب دورتموند



مدريد (رويترز)



وضع أتلتيكو مدريد قدماً في الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب 2-1 على ضيفه بروسيا دورتموند، في ذهاب دور الثمانية.

وعلى ملعب ميتروبوليتانو، تقدم أتلتيكو بهدفين في الشوط الأول، سجلهما رودريجو دي بول وصمويل لينو، ثم رد بروسيا دورتموند بهدفه في الشوط الثاني، سجله البديل سيباستيان هالر.

وكان دورتموند الأكثر استحواذاً على الكرة خلال الشوط الأول من المباراة، لكن أتلتيكو فرض تفوقه بشكل كبير في الجانب الهجومي، واستغل الأخطاء الدفاعية لمنافسه ليتقدم بثنائية، قبل أن يبدأ دورتموند صحوته الهجومية في الدقائق الأخيرة من الشوط.

وفي الشوط الثاني، فرض دورتموند حضوره بشكل أكبر، وبدا مصراً على تقليص الفارق للحفاظ على آماله في التأهل إلى «المربع الذهبي» في البطولة للمرة الأولى منذ عام 2013، وهو ما نجح فيه بالفعل عبر هدف هالر في الدقيقة 81.

وكذلك تألق جريجور كوبيل حارس دورتموند في التصدي لأكثر من كرة خطيرة في الشوط الثاني ليحرم أتلتيكو من تحقيق نتيجة أكبر.

وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب دورتموند يوم الثلاثاء المقبل.