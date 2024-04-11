«منطفئ وحزين ومنعزل».. محصلة مبابي أمام برشلونة «مُخجلة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم مشاركة الفرنسي كيليان مبابي من بداية مباراة ذهاب فريقه باريس سان جيرمان أمام برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، من بداياتها حتى نهايتها، إلا أنه لم ينجح في صنع الفارق أمام دفاعات البارسا الحصينة، وفشل فشلاً ذريعاً في مباراة «يُفترض» أنها مباراته، على حد قول موقع «جول العالمي»، الذي قال أيضاً إن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، لم يسدد إلا 3 مرات فقط على المرمى وكلها خارج «الإطار» ولمس الكرة 44 مرة، ولكنه فقدها 13مرة، ووقع في مصيدة التسلل 3 مرات.

وكتب الموقع تحت عنوان عريض يقول: منطفيء، حزين، منعزل وبائس، واصفاً فيه حال «فتى بوندي المدلل»في هذه المباراة التي تُعتبرحاسمة في قتاله من أجل نيل شرف الوصول إلى أبعد مدى في هذه البطولة وحمل كأسها ذات «الأذنين الكبيرتين».

ونسب الموقع سوء حال مبابي في جانب منه إلى الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، الذي لم يُحسن إدارة هذا اللاعب الهداف وأجلسه على «دكة البدلاء» في أكثرمن مباراة سابقة بالدوري الفرنسي، وقام بتبديله في مباريات أخرى، ما أثر بشدة على حالته النفسية ومزاجه الكروي وتركيزه.

ونقل الموقع بعض أراء خبراء خبراء الكرة الفرنسية وتحليلاتهم لموقف مبابي، إذ قال حبيب بيا المعلق بقناة «بلوس» الفرنسية إن الخطأ كل الخطأ يقع على عاتق إنريكي الذي أساء معاملة مبابي منذ فترة ليست قصيرة، ما جعله محبطأً ومفتقداً الروح القتالية و«الشراسة الهجومية» المعروفة عنه وقدرته على حل لغزكل المواقف الصعبة وتسجيل الأهداف، ولكن حبيب بيا حمّل مبابي بعض المسؤولية، معترفاً بأنه لم يكن جيداً، ومشيراً إلى إن أداءه كان باهتاً، وبعيد عن مبابي الذي يعرفه.

أما سميرنصري النجم الدولي الفرنسي السابق، فقد إختلف مع حبيب بيا، وألقى بالمسؤولية كاملة على اللاعب وقال: مبابي لم يُظهر أي تفوق على أرض الملعب وبدا وكأنه غير مهتم وقبع في موقعه بالجناح الأيسر وانفصل تماماً عن زملائه، وهذا في حد ذاته فشل يتحمله وحده، بينما كان ينبغي أن يبادر ويندمج أكثر في اللعب ويفتح خطوط اتصال مع زملائه.

وأضاف نصري: إذا أراد سان جيرمان أن يتأهل من خلال مباراة العودة، فعليه أن يعثر على «نسخة سوبر» من مبابي.

ومن جانبه، قال ديفيد جينولا الدولي الفرنسي السابق: كنت أنتظر من مبابي الشيء الكثير هذا المساء، ولكن يبدو أنه كان محبطاً وفشل في معظم انطلاقاته، وأخفق في خلخلة دفاعات البارسا، حيث كان يقابله أكثر من لاعب لحرمانه من الكرة بدءاً من منتصف الملعب، سواء من جانب دي يونج أو سيرجي روبرتو، أو من الظهير الأيمن جول كوندي وقلب الدفاع أراوخو، ونجح تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة في خطته التي استهدفت إيقاف خطورته تماماً.