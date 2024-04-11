الجمعة 12 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شرودر.. «كلمة النصر»

شرودر.. «كلمة النصر»
11 ابريل 2024 11:30

سلطان آل علي (دبي)
يتابع الشارع الكروي في الإمارات إحدى الحالات النادرة هذا الموسم في دورينا، ألا وهي حالة الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر الحالي والعين السابق، الذي جمع التناقضات وسطّر الانتصارات مع فريقين في موسم واحد فقط، وبالأسلوب الذي يريده ويعشقه.
وكان آخر العروض التي قدمها شرودر مع النصر أمام فريقه السابق العين وفي ملعبه وبين جماهيره ضمن بطولة الدوري، حيث انتصر «العميد» النصراوي بنتيجة 3-1، وهو الذي تقدم بثلاثية نظيفة خلال شوط واحد فقط على استاد هزاع بن زايد.
ووصل مجموع مباريات شرودر مع النصر إلى 13 مباراة، حقق خلالها الفوز 9 مرات والتعادل مرتين والخسارة مرتين، وقد ارتفعت نسبة النقاط المحققة إلى 74.3% بعد وصوله لقيادة النصر، فيما كانت لا تتجاوز 36% قبله.
وعلى مستوى الهجوم والدفاع، فقد اتضح الاختلاف بفارق الأهداف الذي تغير من -2 قبل قدومه إلى +9 بعد توليه الدفة الفنية، كما استطاع المدرب أن يصل بـ«العميد» إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، كما أبعده عن دائرة الخطر في الدوري، وأصبح قريباً من الخمسة الأوائل، بعد أن كان يخشى صراع الهبوط، وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لم تسعفه النتيجة للعودة في الإياب وخرج من ربع النهائي.
ولا يمكن أن نتجاهل الأرقام الكبيرة، التي حققها شرودر مع العين كذلك، فقد خاض 14 مباراة، فاز خلالها 12 مرة وخسر مرتين فقط، وسجل الفريق معه 41 هدفاً واستقبل 15 فقط، وحافظ على نظافة الشباك في 5 مباريات.
وترك المدرب الهولندي العين وهو متأهل إلى دور الـ16 من أبطال آسيا، وشبه متأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبفارق بسيط جداً عن صدارة الدوري.
وقد كانت نسبة النقاط المحققة للعين معه 86%، بينما انخفضت بعد خروجه إلى 55% وخرج الفريق من ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وابتعد بفارق 10 نقاط عن صدارة الدوري، فيما لا يزال حاضراً في نصف نهائي أبطال آسيا ونهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقابل شرودر العين وهو مدرب للنصر في مناسبتين وانتصر فيهما.
وبذلك تكون محصلة شرودر في الإمارات حتى الآن مع العين والنصر قد بلغت 27 مباراة، منها 21 انتصاراً وتعادلان و4 خسائر فقط، وسجل خلالها فريقه 63 هدفاً، واستقبل 28 هدفاً فقط.
واستطاع شرودر تحقيق 80% من النقاط الممكنة في الموسم، ولم يتعثر المدرب الهولندي بالخسارة إلا أمام الوصل مرتين مع العين والنصر، وخورفكان، والنصر عندما كان مدرباً للعين.

أرقام شرودر:
المباريات 27
الفوز 21

أخبار ذات صلة
«الزعيم» و«فخر أبوظبي» يتعادلان 2-2
الفرص الكبرى.. هدايا يرفضها المهاجمون في «أدنوك للمحترفين»!

التعادل 2
الخسارة 4
تسجيل 63 هدفاً
استقبال 28 هدفاً

ألفريد شرودر
النصر
دوري أدنوك للمحترفين
العين
آخر الأخبار
هواتف آيفون
الترفيه
"آبل" تحذر المستخدمين في 92 دولة من "هجوم ببرامج تجسس"
اليوم 08:24
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يهبط وسط تراجع آمال خفض الفائدة
اليوم 08:20
أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»
الرياضة
أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»
اليوم 01:08
قصف إسرائيلي على مدينة غزة صباح ثاني أيام عيد الفطر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقترح الهدنة في غزة بانتظار رد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
اليوم 00:54
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يعلن تدمير 11 «مسيَّرة» حوثية
اليوم 00:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©