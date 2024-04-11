شرودر.. «كلمة النصر»

سلطان آل علي (دبي)

يتابع الشارع الكروي في الإمارات إحدى الحالات النادرة هذا الموسم في دورينا، ألا وهي حالة الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر الحالي والعين السابق، الذي جمع التناقضات وسطّر الانتصارات مع فريقين في موسم واحد فقط، وبالأسلوب الذي يريده ويعشقه.

وكان آخر العروض التي قدمها شرودر مع النصر أمام فريقه السابق العين وفي ملعبه وبين جماهيره ضمن بطولة الدوري، حيث انتصر «العميد» النصراوي بنتيجة 3-1، وهو الذي تقدم بثلاثية نظيفة خلال شوط واحد فقط على استاد هزاع بن زايد.

ووصل مجموع مباريات شرودر مع النصر إلى 13 مباراة، حقق خلالها الفوز 9 مرات والتعادل مرتين والخسارة مرتين، وقد ارتفعت نسبة النقاط المحققة إلى 74.3% بعد وصوله لقيادة النصر، فيما كانت لا تتجاوز 36% قبله.

وعلى مستوى الهجوم والدفاع، فقد اتضح الاختلاف بفارق الأهداف الذي تغير من -2 قبل قدومه إلى +9 بعد توليه الدفة الفنية، كما استطاع المدرب أن يصل بـ«العميد» إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، كما أبعده عن دائرة الخطر في الدوري، وأصبح قريباً من الخمسة الأوائل، بعد أن كان يخشى صراع الهبوط، وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لم تسعفه النتيجة للعودة في الإياب وخرج من ربع النهائي.

ولا يمكن أن نتجاهل الأرقام الكبيرة، التي حققها شرودر مع العين كذلك، فقد خاض 14 مباراة، فاز خلالها 12 مرة وخسر مرتين فقط، وسجل الفريق معه 41 هدفاً واستقبل 15 فقط، وحافظ على نظافة الشباك في 5 مباريات.

وترك المدرب الهولندي العين وهو متأهل إلى دور الـ16 من أبطال آسيا، وشبه متأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبفارق بسيط جداً عن صدارة الدوري.

وقد كانت نسبة النقاط المحققة للعين معه 86%، بينما انخفضت بعد خروجه إلى 55% وخرج الفريق من ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وابتعد بفارق 10 نقاط عن صدارة الدوري، فيما لا يزال حاضراً في نصف نهائي أبطال آسيا ونهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقابل شرودر العين وهو مدرب للنصر في مناسبتين وانتصر فيهما.

وبذلك تكون محصلة شرودر في الإمارات حتى الآن مع العين والنصر قد بلغت 27 مباراة، منها 21 انتصاراً وتعادلان و4 خسائر فقط، وسجل خلالها فريقه 63 هدفاً، واستقبل 28 هدفاً فقط.

واستطاع شرودر تحقيق 80% من النقاط الممكنة في الموسم، ولم يتعثر المدرب الهولندي بالخسارة إلا أمام الوصل مرتين مع العين والنصر، وخورفكان، والنصر عندما كان مدرباً للعين.

أرقام شرودر:

المباريات 27

الفوز 21

التعادل 2

الخسارة 4

تسجيل 63 هدفاً

استقبال 28 هدفاً