دوناروما في مرمى «النيران»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تعرض الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان لهجوم شديد من جانب وسائل الإعلام الفرنسية، بعد الأداء الباهت والمُخيب للآمال الذي قدمه في مباراة فريقه في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، والتي انتهت بفوزالبارسا 3-2 بملعب «حديقة الأمراء» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وذهب البعض إلى حد التساؤل عما إذا كان هذه الحارس سيحتفظ بمكانه أساسياً مع الفريق في الموسم المقبل.

وقالت شبكة راديو وتلفزيون «مونت كارلو سبورت»: ما أشبه اليوم بالبارحة، مشيرة إلى الخطأ القاتل الذي ارتكبه دوناروما قبل عامين أمام ريال مدريد في عودة دور الـ16 لنفس البطولة، عندما تباطأ في لعب الكرة أمام كريم بنزيمة، الذي قطعها منه ومررها إلى زميل سجل منها هدفاً، لينقلب الحال بعدها لمصلحة الريال ويخرج سان جيرمان من البطولة.

وتساءلت الشبكة: هل أصبح هذا الحارس العملاق غير قادر على حماية عرينه في المواجهات الكبرى؟ وقالت: إذا كان الهدفان الأول والثاني اللذان سجلهما البرازيلي رافينيا، يتحمل مع دوناروما فيهما خط الدفاع بأكمله في الأول، وقلبا الدفاع في الثاني، فإن الهدف الثالث الذي سجله متوسط الميدان الدانماركي أندرياس كريستينسن برأسه من داخل منطقة «الست ياردات» بعد ركلة ركنية متقنة من الألماني ألكاي جوندوجان، هو المسؤول عنه وحده لأنه كان بمقدوره أن يتقدم لالتقاط الكرة في الهواء، وهو صاحب الطول الفارع «196سم»، ولكنه لم يفعل وإنما «تمسمر»على خط مرماه من دون حراك، ليودعها كريستينسن بسهولة في المرمى، مسجلاً هدف فوزالبارسا بالمباراة، وأضافت الشبكة، إن مثل هذا الخطأ في هذه المرحلة من البطولة يُعتبر «ذنباً لا يغتفر» وبمثابة كارثة على حد قول إيمانويل بوتي معلق الشبكة.

أما جيرومي روتين، فقد تساءل في برنامج «After Foot» عبر نفس الشبكة قائلاً: كيف يدخل هذا الهدف في منطقة لا تتجاوز 5 أمتار ونصف المتر أمام المرمى، بينما يمتلك حارس المرمى ميزة لعب الكرة بيديه؟ وحتى الهدف الثاني لرافينيا كان من الممكن التعامل معه بصورة أفضل لو تقدم دوناروما لمقابلة اللاعب وسد الزاوية عليه قبل أن يودعها المرمى، وهذا أمر خطير.

وأضاف: كنا نتوقع أن يكون هذا الموسم أفضل موسم لدوناروما، ولكنه خذلنا وخذل فريقه، وليس له أعذار أو حجج لأنه حارس دولي ويمتلك سيرة ذاتية جيدة، كما أنه الحارس الأول للفريق وليس الكوستاريكي كيلورنافاس، وكان ينبغي أن يضطلع بمسؤولياته.

وتساءلت الشبكة مجدداً عن مستقبل هذا الحارس مع سان جيرمان بعد هذا الأداء المُخيب للآمال، وعلقت: مثل هذه المباريات يتم حسمها على أساس «تفاصيل صغيرة» ولكن دوناروما لم يكن حاسماً، صحيح أنه يتصدى لكرات صعبة كثيرة وإنه حارس جيد، ولكننا نتساءل عما إذا كان سيحرس عرين سان جيرمان أساسياً بعد الآن.