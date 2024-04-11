«جوهر جرين» بطل كأس الوثبة في لاتست

تولوز (الاتحاد)

توج الجواد «جوهر جرين مور» لفيصل عبد الله زاهر الراشدي، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز «بري السكب»، والذي أقيم بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي العريق، وبلغت جائزته 16 ألف يورو، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وتنافس في السباق، 18 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر، وجاء حافلاً بالإثارة والتشويق، حيث لجأ المنظمون لجهاز الفوتو فينش لمعرفة المتصدرين الخمسة الأوائل، حيث كان الفارق بينهما لا يتعدى عنق، وأنف ورأس.

وجاء تفوق «جوهر جرين مور» بفارق عنق عن المرشح الأول «نابوكو الموري» لمنصور خليل الشهواني، فيما جاء في المركز الثالث «جلاد الشحانية» للشيخة ياسمين آل ثاني، فيما جاء رابعاً «صوارم الخالدية» للخيالة السلطانية العُمانية، وسجل البطل زمناً وقدره 2:12:26 دقيقة.

ومن جهة أخرى، يستقطب مضمار بيزا الإيطالي، 10 أمهار ومهرات عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز نوا نوا، لمسافة 1500 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 6.600 يورو، أبرزها «فورور» بقيادة رايموند سايو، الذي حل ثانياً في مشاركته الوحيدة.

وينافس على لقب السباق المهرة «فرح داجوبيو» بقيادة متصدر قائمة الفرسان ماريو سانا، والتي حلت ثالثة في مشاركتها الوحيدة، و«هاكونا متاتا» التي حلت رابعة مع نفس المجموعة، ويقودها الفارس ديفيد سيروكا، والمهرة «فرح أتش سي أم» بقيادة جوسب اريكوفتش، والمهر «فويل» بقيادة جيرمانو مارسيللي.

يتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، وانطلقت أولى سباقاته في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.