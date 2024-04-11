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الرياضة

نادال يؤكد الانسحاب من «مونت كارلو»

نادال يؤكد الانسحاب من «مونت كارلو»
11 ابريل 2024 12:38

لندن (د ب أ)
أعرب نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال عن خيبة أمله بسبب اضطراره إلى الانسحاب من بطولة مونت كارلو للأساتذة التي تقام في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وابتعد نادال عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة عضلية خلال بطولة بريسبان في يناير الماضي، وكشف اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً، عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه غير جاهز للعودة إلى المنافسات.
وكتب نادال، الفائز بـ11 لقباً في مونت كارلو، عبر حسابه على منصة «إكس»: «إنها لحظات صعبة بالنسبة لي».
وأضاف «لسوء الحظ أخبركم بأنني لن أشارك في مونت كارلو، جسدي لن يسمح لي، وحتى إذا كنت أعمل بقوة وأبذل قصارى جهدي كل يوم بكل إرادة ممكنة من أجل اللعب والمنافسة مجدداً في البطولات، ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة لي، الحقيقة أنه ليس بإمكاني اللعب اليوم».
وأوضح: «ليست لديكم فكرة بشأن مدى صعوبة عدم المشاركة في هذه البطولات بالنسبة لي.. الشيء الوحيد الذي بإمكاني فعله هو تقبل هذه الوضعية وأحاول النظر إلى المستقبل القائم ومواصلة الاستمتاع، والرغبة في اللعب من أجل منحي الفرصة لتحسين الأمور».

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