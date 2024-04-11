فابريجاس: هيمنة أرسنال على الكرة الإنجليزية تنتظر لقب الدوري

لندن (د ب أ)

توقع النجم الإسباني السابق سيسك فابريجاس أن بمقدور أرسنال الهيمنة على كرة القدم الإنجليزية في السنوات التالية إذا توج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويتصارع أرسنال مع مانشستر سيتي وليفربول على اللقب، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ليفربول.

وقال فابريجاس: «بالطبع من الممكن تخيل ما سيعنيه هذا الأمر، أكثر من مجرد الفوز باللقب، لكن الإيمان سيعود، والثقة بين اللاعبين والجهاز الفني والجماهير والنادي بأكمله».

وأضاف النجم السابق لأرسنال، الذي خاض معه أكثر من 300 مباراة: «العائلة التي كانت موجودة أثناء فترة لعبي ستعود، اللحظات التي شعرنا فيها بالقوة وقدرتنا على الفوز، في الوقت الراهن عادت بعض الشيء، نحن مستعدون».

وأشار: «إذا تمكنوا من الفوز باللقب الأول، أعتقد أن ارسنال قد ينافس على كل الألقاب الكبرى».