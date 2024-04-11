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الرياضة

سعود المعلا يشارك في احتفال «مئوية دولي الشطرنج»

سعود المعلا يشارك في احتفال «مئوية دولي الشطرنج»
11 ابريل 2024 15:00

دبي (الاتحاد)

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شارك الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج في احتفالات الاتحاد الدولي بمناسبة بمرور 100 سنة على تأسيسه، والتي أقيمت في مدينة بيرن السويسرية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية يتقدمهم أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ورئيس مدينة بيرن ورئيس اللجنة الأولمبية السويسرية ورئيس الاتحاد السويسري للشطرنج وعدد من رؤساء الاتحادات الإقليمية والقارية للعبة في العالم، وأعضاء المجلس الرئاسي في الاتحاد الدولي للشطرنج ومجموعة من اللاعبين واللاعبات من جميع أنحاء العالم.
وشهد برنامج الحفل إيقاد الشعلة وتبادل في حملها العديد من المسؤولين، وسارت الشعلة من لوزان حيث مقر الاتحاد الدولي إلى مدينة بيرن، حيث أقيمت الاحتفالية الكبرى. 
كما حضر الشيخ سعود المعلا اجتماع الاتحاد الدولي للشطرنج الأول لعام 2024 برئاسة أركادي بمقر الاتحاد في لوزان، والذي ناقش العديد من القرار العديد من القرارات التي تخدم اللعبة على مستوى العالم.
كان الاتحاد الدولي قد اختار الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا ضمن اللجنة المنظمة العليا لإعداد للاحتفال بمرور 100 عام على التأسيس، وضمت اللجنة عدداً من المسؤولين عن اللعبة في العالم من بينهم نواب رئيس الاتحاد الدولي، ورؤساء اتحادات قارية ووطنية، وتأسس الاتحاد الدولي عام 1924 ويضم في عضويته 200 اتحاد وطني.

الشطرنج
سويسرا
سعود بن عبدالعزيز المعلا
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