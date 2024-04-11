«غرفة عمليات» لاستضافة «آسيوية القوى للشباب»

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد ألعاب القوى عن جاهزيته لانطلاق بطولة آسيا لألعاب القوى للشباب تحت 20 سنة «الإمارات 2024»، التي تقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، في الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري بنادي ضباط شرطة دبي بمشاركة ما يزيد على 850 لاعباً ولاعبة من 34 دولة.

وقال راشد ناصر آل علي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالاتحاد، المنسق العام للبطولة: «تم إنشاء غرفة عمليات خاصة بالبطولة تعمل على مدار 24 ساعة وتضم ممثلاً للجنة العليا المنظمة ومنسقين من كافة اللجان الفرعية العاملة في التنظيم مهمتها ربط جميع فرق العمل بمختلف مهامها ومتابعة كافة الأمور اللوجستية والإدارية والفنية أثناء سير البطولة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات ستعمل على مدار 24 ساعة من أجل تقديم تنظيم فريد ومبهر يظل حديث قارة آسيا والعالم».

وأضاف: «مجلس إدارة الاتحاد باشر منذ بداية الدورة الإدارية الحالية برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، ملف استضافة البطولات القارية والدولية الكبرى وبذل جهوداً كبيرة في إعداد هذا الملف بكل تفاصيله الصغيرة قبل الكبيرة وكانت أولى ثمراته استضافة الإمارات في دبي بطولة نصف ماراثون آسيا التي أقيمت في نوفمبر من العام الماضي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي، وحققت الاستضافة نجاحاً باهراً، وعلى المستوى الفني فاز منتخب الإمارات بالميدالية البرونزية للفرق لفئة الرجال في إنجاز تاريخي تحقق للمرة الأولى في تاريخ ألعاب قوى الإمارات، والنجاح الذي حظي بإشادة اتحاد آسيا لألعاب القوى وكان المفتاح لمنح الإمارات شرف تنظيم بطولة آسيا تحت 20 سنة، وهى الأكبر من نوعها لهذه الفئة، وإسناد تنظيم بطولتين قاريتين بهذا الحجم للإمارات في ظرف 5 شهور تأكيد لكفاءة وتميز أبناء الإمارات في استضافة المحافل الدولية الكبرى بكافة مستوياتها».

ونوه إلى أن هذا النجاح يعود لتنظيم العمل وسيره وفق أهداف مرحلية تتحقق تباعاً ومن خلال فريق عمل كبير من الاتحاد يعمل في هذا الاتجاه، ومن خلال الشراكة المثمرة مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد، ونشكر مجلس دبي الرياضي الشريك الاستراتيجي الدائم للاتحاد والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، والقيادة العامة لشرطة دبي وعلى رأسها الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

وأشار المنسق العام للبطولة إلى أن نادي ضباط شرطة دبي جاهز لاحتضان البطولة آسيا، وتم تجهيز غرفة العمليات التي أشرت إليها والمزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات اللازمة لعمل حلقة وصل واتصال ما بين اللجنة العليا المنظمة واللجان الفرعية، منها العلاقات والإسكان والإقامة والإعاشة والمواصلات، وجميعها تعمل من أجل تقديم صورة مشرقة وباهرة للتنظيم الإماراتي.