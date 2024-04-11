بالأرقام.. إراحة رودري «واجبة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

تناولت الصحف الإنجليزية تصريحات نجم خط وسط مانشستر سيتي، الإسباني رودري، التي كشف فيها عن طلبه الحصول على «قسط من الراحة» قبل مباراة إياب رُبع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد، وما يليها من مواجهات هامة في فترة حاسمة من الموسم الجاري، وتشير الإحصاءات إلى أن طلب رودري يبدو «عادلاً» في ظل مشاركاته المتواصلة مع «السيتي» تحت قيادة بيب جوارديولا، الذي يعتمد عليه بصورة أساسية منذ عدة مواسم، أثبت خلالها رودري أنه «القطعة الفنية الثمينة» في خط الوسط «السماوي»، نظراً لأدواره «المصيرية» في بناء الهجوم وتأمين الدفاع ومساندة الخط الأمامي بتمريراته وأهدافه الحاسمة.

وخلال الموسم الحالي حتى الآن، لعب رودري 41 مباراة في مختلف البطولات، ليكون الثالث في ترتيب لاعبي الفريق، بعد فودين وألفاريز، وكلاً منهما لعب 45 مباراة، وجاء ذلك الفارق الضئيل نظراً لإيقاف النجم الإسباني لمدة 4 مباريات في «البريميرليج» بسبب تلقيه البطاقة الحمراء مرة واحدة وتراكم البطاقات الصفراء مرة أخرى، وتواجد رودري في مقاعد البدلاء 4 مرات خلال الموسم، منها 2 في «الشامبيونزليج» ومثلها في كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما خرج من القائمة مرة واحدة فقط في مباراة الفريق الوحيدة بكأس الرابطة المحلية.

ولا يُمكن مقارنة رودري بأي لاعب آخر في صفوف «البلومون» خلال المواسم الأخيرة، حيث كان دائماً في صدارة قائمة الأكثر مشاركة في المباريات، باستثناءات قليلة جداً، حيث لعب 52 مباراة في موسمه الأول مع «السماوي» بـ2019-2020، ثم 53 مباراة في النُسخة التالية، مقابل 46 مباراة في موسم 2021-2022، وبلغ الحد الأقصى حتى الآن بالمشاركة 56 مرة في الموسم الماضي، وبفرض استمرار كل موسم لفترة قد تصل إلى أكثر من 300 يوم، فإن النجم الإسباني يُشارك غالباً بمتوسط يبلغ مباراة واحدة/ 5 أيام، مع الوضع في الاعتبار إضافة مباريات المنتخب، «لا روخا»، إلى جدوله المُزدحم والمُرهق جداً.

أما بحسابات المباريات والبطولات الغزيرة التي يُنافس فيها «السيتي» كل موسم، فإن رودري خاض حتى الآن 83.7% من مباريات فريقه في مختلف البطولات، مقابل 92% في الموسم الماضي، وتقاربت مشاركاته في موسمي 2019-2020 و2020-2021، بين نسبتي 88% و87% على الترتيب، ويبدو أن «الفيلسوف» بيب أدرك ضرورة منح نجمه البارز فترات قليلة من الراحة خلال موسم 2021-2022، الذي شهد خوضه 79.3% من مباريات فريقه، في نُسخة شهدت خروجه من قائمة 5 مباريات، بالإضافة إلى تواجده في مقاعد البدلاء من دون مشاركة 8 مرات.

والجدير بالذكر أن رودري لم يعرف طريقه إلى الإصابات منذ انضمامه إلى «السيتي» إلا مرات معدودة، لم تتجاوز فترة ابتعاده عن الفريق 3 أيام في أغلبها، باستثناء الغياب لمدة 18 يوماً عام 2019.