مدفيديف يودّع في لقاء «الغضب والعقاب»!



موناكو (أ ف ب)



صبّ الروسي دانييل مدفيديف المصنّف رابعاً عالمياً غضبه مجدداً نحو الحكّام في دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة للتنس، بعد خسارته أمام مواطنه كارن خاتشانوف 3-6 و5-7 في الدور الثالث.

وعوقب مدفيديف بحسم نقطة في الشوط الأخير من المباراة، بعد أن انتقد الحكم الرئيسي كارلوس برنارديس، ثم دخل في مناقشة حادّة مع المراقب.

وكان الروسي تلقى تحذيراً، بعدما ألقى مضربه عقب ارتكابه خطأً مزدوجاً، ليخسر شوط إرساله، ويترك خاتشانوف على بُعد شوط واحد من الفوز.

واشتكى مدفيديف الذي اعترض على قرارين تحكيميين خلال فوزه في الدور الثاني على الفرنسي غايل مونفيس 6-2 و6-4، من احتساب كرة لخاشانوف خرجت من الملعب وأدّت لمعادلة النتيجة إلى 5-5 بعد تقدّم الروسي 5-4.

وطفح الكيل بالنسبة إلى مدفيديف، حين استدعيَ معالج بعد نزف ظاهر على اللاعب خلال الاستراحة ليصرخ باتجاه الحكم «هل طلبت استدعاء الطبيب؟»، وسأل الروسي المراقب «من سيتحمّل مسؤولية (القرارات)؟»، وأظهرت الإعادة أن الكرة التي أرسلها خاتشانوف خرجت بالفعل من الملعب.

قال مدفيديف غاضباً «إنه لليوم الثاني توالياً، يا رفاق، افتحوا أعينكم، قوموا بفعل شيء، إنها (الكرة) خارج الملعب».

وأضاف «الكرة خرجت، لم يعودوا يعرفون كيفية التحكيم. من سيتحمّل المسؤولية؟».

وتابع «بالأمس خرجت الكرة واحتسبت، من سيتحمّل المسؤولية؟ الكرة هناك، من سيتحمّل المسؤولية؟».

ولم يفز أي لاعبٍ بإرساله في الأشواط الأربعة الأولى، ضمن المجموعة الأولى، إلا أن تقدّم خاتشانوف 4-3 ثم 5-3، بعد كسر إرسال الروسي قبل الحسم.

وفي المجموعة الثانية اشتدت المنافسة وصولاً 5-5، قبل أن يخسر الروسي إرساله وأعصابه.

ويلعب خاتشانوف، المصنف 17، في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامساً، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بطل مونتي كارلو مرتين.

قال خاتشانوف «أعتقد أن نتائجي تتحسن شيئاً فشيئاً في الآونة الأخيرة، أنا سعيد للفوز عليه للمرة الأولى منذ 2018».

وأضاف حامل فضية أولمبياد طوكيو «الفوز على اللاعبين الأعلى تصنيفاً من الأمور التي يجب أن نبقيها في ذهننا ونعمل عليها، الفوز اليوم يضع ثقة إضافية في جيبي للاستمرار في هذه الدورة والتقدّم في التصنيف».

كما تأهل الأسترالي أليكس دي مينور الحادي عشر، بفوزه على مواطنه أليكسي بوبيرين 6-3,6-4.

ويلعب في وقت لاحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً مع الإيطالي لورنتسو موزيتي.

وخسر الدنماركي هولجر رونه، المصنف سابعاً عالمياً، مجموعة قبل الفوز على الهندي سوميت ناجال المصنف 93 عالمياً 6-3,3-6,6-2، في مباراة من الدور الثاني كانت قد تعطلت الأربعاء بسبب المطر.

وكان رونه، وصيف العام الماضي، متقدماً 6-3 و2-1، قبل أن يعوّض الهندي في المجموعة الثانية.

وبعد استراحته، يلتقي رونه في وقت لاحق البلغاري جريجور ديميتروف التاسع والفائز على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش 6-4,6-3.