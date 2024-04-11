فولر: ليفركوزن «استثنائي»

بون (د ب أ)



أعرب رودي فولر، مدير المنتخب الألماني، اللاعب والمدرب والمسؤول البارز سابقاً بنادي باير ليفركوزن، عن سعادته باقتراب فريقه السابق من التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني «البوندسليجا».

وقال فولر في فعالية نظمتها شركة «تيليكوم» في بون «رئيس النادي فيرناندو كارو قال بشكل جميل إن تاريخ كرة القدم يدين لباير ليفركوزن بلقب (البوندسليجا) ولأتلتيكو مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، هذا الأمر صحيح بعض الشيء».

ويستعد ليفركوزن لحسم تتويجه بلقب «البوندسليجا» للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم استثنائي لفريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وأصبح ليفركوزن على بُعد خطوة واحدة فقط من التتويج باللقب هذا الموسم، بفضل تفوقه بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، وشتوتجارت ثالث الترتيب. وسيُتوج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني، حال فوزه على فيردر بريمن يوم الأحد المقبل، ومن الممكن أن يتوج باللقب يوم السبت المقبل، إذا خسر بايرن ميونيخ وشتوتجارت أمام كولون وآينتراخت فرانكفورت على التوالي.

ولم يتلق ليفركوزن أي هزيمة طوال 41 خاضها على مستوى المسابقات كافة، وينافس بقوة على ثلاثة ألقاب، حيث إنه بخلاف اقترابه بشدة من لقب «البوندسليجا»، بلغ الفريق نهائي كأس ألمانيا، حيث يلتقي مع كايزرسلاوترن في 25 مايو المقبل، بجانب تأهله إلى دور الثمانية من الدوري الأوروبي، بعد مسيرة مثالية في البطولة القارية، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات، قبل أن يتفوق في دور الستة عشر على كارباج أقدام من أذربيجان.

وسجل ليفركوزن 24 انتصاراً في «البوندسليجا»، مقابل أربعة تعادلات، ويملك ثاني أقوى خط هجوم خلف بايرن ميونيخ، بتسجيله 69 هدفاً، مقابل امتلاكه أقوى دفاع، حيث اهتزت شباكه 19 مرة فقط خلال 28 مباراة.

وأكد فولر أن الأشخاص المسؤولين عن نجاح ليفركوزن هم «سيمون رولفس المدير الرياضي الذي شكل فريقاً استثنائياً والمدرب تشابي ألونسو الاستثنائي بكل تأكيد».