إيقاف كومباني لـ«الخروج عن النص»



لندن (د ب أ)



فرضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقوبة الإيقاف مباراتين بحق فينسنت كومباني مدرب بيرنلي، بعد انتقاده للحكام.

ولن يتواجد كومباني في المنطقة الفنية خلال المباراة المصيرية أمام برايتون يوم السبت المقبل، في صراع تفادي الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت عقوبة كومباني، نظراً لخروجه عن النص، خلال التعادل على ملعب تشيلسي

2-2 يوم 30 مارس الماضي، اعتراضاً على احتساب ضربة جزاء لأصحاب الأرض، تزامنت مع طرد المدافع لورينز اسينيون.

وقال كومباني بعد المباراة، إن معايير الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز «ليست جيدة بشكل كافٍ».

وبجانب الإيقاف مباراتين تلقى كومباني غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف جنيه إسترليني «12 ألفاً و500 دولار».