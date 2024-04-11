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الرياضة

معاقبة فنرباخشة لرفضه خوض «السوبر»

معاقبة فنرباخشة لرفضه خوض «السوبر»
11 ابريل 2024 19:29

 
إسطنبول (أ ف ب)

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غُرّم فنرباخشة التركي بعقوبة مالية، بعدما غادر لاعبوه الملعب، بعد ثلاث دقائق من صافرة بداية كأس السوبر المحلية، بمواجهة جالطة سراي، للتنديد بالظلم المزعوم ضد ناديهم، وفقاً لما أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم.
وكان نادي العاصمة إسطنبول قد قرر للأسباب نفسها إشراك تشكيلة من فريق ما دون 19 عاماً أمام منافسه اللدود جالطة سراي.
وبعدما افتتح مهاجم جالطة سراي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي التسجيل في الدقيقة الأولى، عاد لاعبو فنرباخشة إلى غرفة تبديل الملابس، ورفضوا إكمال اللقاء.
وفرض الاتحاد التركي الذي أعلن فوز جالطة سراي 3-0، غرامة قدرها 115 ألف يورو على فنرباخشة بسبب هذا «الانسحاب».
من ناحيته، أعلن رئيس فنرباخشة علي كوتش قبل انطلاق المباراة «لقد حان الوقت لإعادة ضبط ساعات كرة القدم التركية»، مفترضاً مقاطعة المباراة.
وأكد كوتش أن الكثير من ألقاب البطولات «استعصت» على فنرباخشة بطريقة مشكوك فيها، مندداً بوجود «شبكة مخفية في كرة القدم التركية»، والتي كما يؤكد، «تقرر مسار البطولة من خلال الحكام».
وكان فنرباخشة أصرّ على استقدام حكام أجانب لإدارة كأس السوبر، كما طالب بتأجيلها، بسبب قرب موعدها من استحقاقه القاري في عقر دار أولمبياكوس اليوناني «الخميس» في ذهاب الدور ربع نهائي «كونفرنس ليج»، وهما مطلبان رفضهما الاتحاد التركي.

تركيا
إسطنبول
فنربخشة
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