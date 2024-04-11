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وفاة نجم الكرة الأميركية

وفاة نجم الكرة الأميركية
11 ابريل 2024 19:48

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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توفي النجم السابق لكرة القدم الأميركية أو جيه سيمسون الذي بُرّئ عام 1995 في محاكمة شهيرة من تهمة قتل زوجته، نتيجة إصابته بمرض السرطان عن 76 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلته.
كتبت العائلة على منصة إكس «في 10 أبريل، توفي والدنا أورنثال جيمس سيمسون بعد صراعه مع السرطان، كان محاطاً بأولاده وأحفاده».
سيمسون الذي نشأ في فقر مدقع، سطع نجمه في السبعينيات من القرن الماضي مع فريق بوفالو بيلز لكرة القدم الأميركية، إلى حين اعتزاله عام 1979، بعد تحقيق سلسلة أرقام قياسية، لينتقل بعدها إلى مهنة التمثيل.
بُرّئ في «محاكمة القرن» من جريمة قتل زوجته السابقة نيكول براون سيمسون في 12 يونيو 1994، عُثر عليها مقتولة طعناً بالسكين خارج المنزل في لوس أنجلوس.
أوقف سيمسون إثر هذه الجريمة، بعد عملية مطاردة دامت ساعات عدة، تتبعها مباشرة ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة وخارجها، بفضل كاميرات تصوّر من مروحيات.
وإثر محاكمة طويلة نُقلت جلساتها مباشرة على التلفزيون طوال تسعة أشهر، قامت هيئة المحلفين في لوس أنجلوس بتبرئته في حكم أثار موجة من الاستنكار والبلبلة تؤجّجها مشاعر عنصرية، إذ إن المتهم أسود والضحية من البيض.
إلا أن التبرئة في المحكمة الجنائية لم تمنع إدانته بقتلها في محاكمة مدنية عام 1997، وحُكم عليه بدفع أكثر من 33 مليون دولار لعائلة الضحية.

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