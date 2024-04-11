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الرياضة

شيفيلد يتعرض لـ «الخصم المؤجل»!

شيفيلد يتعرض لـ «الخصم المؤجل»!
11 ابريل 2024 20:01

لندن (رويترز)

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قالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المشرفة على مسابقات الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، إنها ستخصم نقطتين من رصيد شيفيلد يونايتد في أول موسم يخضع فيه لسلطتها لتخلفه عن سداد مدفوعات لأندية أخرى.
وتتعلق تلك المدفوعات بموسم 2022-2023، حين تأهل شيفيلد من دوري الدرجة الثانية. كما تقرر خصم نقطتين إضافيتين من النادي مع وقف التنفيذ، ويتم تفعيلها إذا تخلف عن سداد دفعة لنادٍ آخر.
وقال النادي الذي يتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز إنه لن يستأنف على العقوبة.
وقال شيفيلد في بيان «رأى النادي أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق يقلل من مخاطر خصم عدد أكبر من النقاط، أو فرض المزيد من حظر الانتقالات، وتشتيت تركيزه بسبب الإجراءات القانونية الطويلة والمكلفة، والنادي الآن في وضع يسمح له بحسم هذه المسألة والتركيز على المستقبل».
ويتذيل شيفيلد ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة من 31 مباراة، متأخراً بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان. 

إنجلترا
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شيفيلد يونايتد
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