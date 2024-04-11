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الرياضة

«نزاهة القوى» تعاقب جولييف بالإيقاف والتجريد!

«نزاهة القوى» تعاقب جولييف بالإيقاف والتجريد!
11 ابريل 2024 20:53

 
لندن (رويترز)

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أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى، إيقاف العداءة إيكاترينا بويستوجوفا-جولييف عامين، وأنها تجردها من الميدالية الفضية التي فازت بها لمصلحة روسيا في أولمبياد 2012 في سباق 800 متر إذا لم تتقدم بطعن.
وقالت الوحدة إنها تعاقب جولييف، التي غيرت ولاءها لتركيا، لمدة عامين بدءاً من مارس 2023 لاستخدام مادة محظورة، وألغت نتائجها بين 17 يوليو 2012 و20 أكتوبر 2014.
وأقيمت أولمبياد 2012 بين 27 يوليو و12 أغسطس الماضيين.
وخلال أولمبياد لندن الصيفي 2012 نافست باسم إيكاترينا بويستوجوفا، واحتلت المركز الثالث في نهائي سباق 800 متر في 12 أغسطس، لكنها صعدت للمركز الثاني، بعد ثبوت مخالفة الروسية ماريا سافينوفا الفائزة بالسباق لوائح المنشطات وتجريدها من اللقب، وإذا ما جردت بويستوجوفا-جولييف من الفضية، تحصل عليها الكينية باميلا جليمو، بينما تحصل الأميركية أليسيا مونتانو على البرونزية.
وقالت الوحدة في بيان «يمكن لجولييف الطعن في غضون 45 يوماً (حتى 13 مايو)، إذا انقضت تلك المهلة دون طعن، فإن القرار يصبح ملزماً، وستتخذ الوحدة الخطوات التالية، فيما يخص نتائج جولييف في أولمبياد لندن 2012».
وإذا لم تطعن جولييف، فإن الوحدة ستخاطب الاتحاد الدولي لألعاب القوى لإلغاء نتائجها بعدها ستخطر اللجنة الأولمبية الدولية بأن الاتحاد غير النتائج ذات الصلة.
وأضافت الوحدة «ستحدد اللجنة الأولمبية الدولية أي إعادة لتوزيع الميداليات الأولمبية وأي تحديث لقاعدة بياناتها».

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