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الرياضة

فولر يشيد بقرار إعادة كروس إلى «المانشافت»

فولر يشيد بقرار إعادة كروس إلى «المانشافت»
11 ابريل 2024 21:22

 
بون (د ب أ)

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وصف رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم، قرار إعادة توني كروس إلى «المانشافت» بأنه أحد أهم القرارات التي اتخذها يوليان ناجلسمان، المدير الفني للفريق.
وتراجع كروس، الفائز بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني، في الشهر الماضي، عن قرار اعتزال اللعب الدولي، الذي اتخذه في عام 2021، وذلك بمشاركته في المباراتين الوديتين اللتين فاز بهما منتخب ألمانيا على فرنسا وهولندا. وقال فولر في فعالية نظمتها شركة «تيليكوم» في بون: «بالفعل رأيته عندما كان لاعباً شاباً في ليفركوزن، لديه الصلابة، وتوني هو اللاعب الذي يملك الهدوء والاتزان».
ولعب كروس في موسم 2009-2010 معاراً من بايرن ميونيخ لباير ليفركوزن، حيث كان يلعب فولر في السابق، كما تولى مناصب إدارية به، وساعد وجود كروس المنتخب الألماني في تخطي سلسلة من النتائج السلبية.
وأعرب فولر عن آماله في أن تنتقل النشوة لبطولة أمم أوروبا «يورو 2024» التي تقام في الصيف وتستضيفها ألمانيا.
وكان فولر مدد تعاقده لما بعد «اليورو»، وتحديداً حتى عام 2026، وهناك آمال بأن يسير ناجلسمان على خطاه، وقال فولر: «إن ناجسلمان هو صاحب القرار بشأن ذلك، ويجب أن يتخذه بنفسه».

كأس أمم أوروبا
ألمانيا
توني كروس
جوليان ناجلسمان
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