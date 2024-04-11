التسلل «شبه الآلي» في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)



تعتمد رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم على نظام التسلل «شبه الآلي» في الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى، بهدف تقليص الوقت الذي تتطلبه مراجعة القرارات الصادرة عن حكم الفيديو المساعد «الفار».

وفي اجتماع للمساهمين، وافقت أندية الدرجة الأولى بالإجماع على اعتماد هذه التقنية، والتي من المتوقع أن تخفّض معدل الوقت الذي تتطلبه العودة إلى «الفار» للكشف عن حالات التسلل حوالى 30 ثانية.

وقال بيان رابطة «البريميرليج»: «توفر التقنية مستوى أسرع أكثر اتساقاً لخط التسلل الافتراضي، استناداً إلى التتبع البصري للاعب، وستنتج رسومات بث عالية الجودة، لضمان تجربة متطورة داخل الملعب وعبر البث للمشجعين».

واستخدم الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تقنية التسلل شبه الآلي في كأس العالم 2022 في قطر، بعد إجراء سلسلة من التجارب، ومن بينها في كأس العالم للأندية.

كما تُستخدم أيضاً في دوري أبطال أوروبا، وفي الدوري الإيطالي، كما اعتمدت للمرة الأولى في النسخة الأخيرة من كأس آسيا في قطر هذا العام.

ويسهّل تطبيق هذه التكنولوجيا عملية فحص المواقع بدقة وسرعة، وذلك باستخدام الذكاء الصناعي، وعندما يقوم لاعب يحتمل أن يكون في موقع تسلل باستلام الكرة، حيث يُرْسَل تنبيه لحكم الفيديو المساعد كي يعمد إلى تدقيق موقع اللاعب فوراً.

ومن خلال تدقيق خطوط التسلل التي يضعها هذا النظام، فإن القرار النهائي يتطلب مصادقة «الفار»، قبل أن يُعْلَم حكم الساحة الذي سيتخذ القرار النهائي.

ولم تكشف رابطة الدوري عن الشريك التكنولوجي الذي تتعاون معه في هذا المجال، منوهة في الوقت نفسه أنه لم يتم توقيع أي عقود بعد.

ويأمل الدوري اعتماد التقنية على نحو رسمي، بعد إحدى النوافذ الدولية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.