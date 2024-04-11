الشارقة والعربي على لقب «السوبر الإماراتي القطري»

علي معالي (الشارقة)

يشهد استاد الثمامة المونديالي في الثامنة من مساء اليوم، انطلاق النسخة الأولى من «السوبر الإماراتي القطري» لكرة القدم، في مباراة بين الشارقة والعربي، ولقاء سوبر بين فريقين يحملان تاريخاً كروياً مميزاً، حيث يخوض الشارقة اللقاء بصفته بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويلعب العربي بصفته حامل لقب كأس أمير قطر.

وتعد اتفاقية البطولة المشتركة تاريخية، حيث تقام للمرة الأولى، وتم تخصيص جوائز مالية مغرية للمواجهة، حيث يحصل البطل على 800 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 400 ألف دولار، وتعتبر المواجهة بين «الملك» الشرقاوي، والعربي القطري والملقب بفريق «الأحلام» حدثاً فريداً، مع وجود عدد مميز من نجوم الكرة العربية والعالمية في الفريقين، ما سيضمن تجربة مميزة وأجواء تنافسية تسعد الجماهير ومحبي الكرة في البلدين.

يخوض الشارقة اللقاء بطموحات كبيرة لتعويض الإخفاقات التي لازمته هذا الموسم، والابتعاد عن كل منصات التتويج التي اعتلاها في الموسم المنصرم، وكان الفريق قد توج بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب العين، بعد مباراة ماراثونية في ركلات الترجيح، وانتهت (13-12)، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1)، ورفع الشارقة، الذي احتفظ بلقب البطولة للموسم الثاني على التوالي حينها، رصيده إلى 10 ألقاب بدأها في موسم 1978-1979، وأصبح أكثر الفرق تتويجاً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالتساوي مع شباب الأهلي.

وعلى صعيد الدوري، يحتل الشارقة المركز الخامس برصيد 29 نقطة، متأخراً بفارق 19 نقطة عن الوصل المتصدر للمسابقة، وبات هاجس «الملك» الوحيد مع الروماني كوزمين، مدرب الفريق، كيفية التتويج بلقب يحفظ ماء الوجه حالياً، إضافة إلى كيفية اللحاق بصاحب المركز الثاني شباب الأهلي، الذي يملك 37 نقطة لضمان الوجود في المنافسات القارية.

ويخوض العربي القطري لقاء السوبر بصفته بطلاً للنسخة الـ 51 من كأس أمير قطر في الموسم الماضي، حيث تغلب على السد بثلاثية نظيفة ليستعيد فريق الأحلام بريقه بعد غياب 30 عاماً.

ويملك العربي 9 ألقاب برصيده في البطولة، ويأتي بالمركز الثاني في قائمة سجل التتويجات لهذه البطولة، وابتعد فريق المدرب يونس علي، عن المنافسة في الموسم الحالي بالدوري القطري، حيث يحل في المركز الخامس برصيد 26 نقطة متأخراً بفارق 11 نقطة عن الوكرة الرابع، وبات من الصعب اللحاق بركب المربع الذهبي مع تبقي 3 جولات على نهاية الدوري.

وكان العربي قد حل وصيفاً في دوري الموسم الماضي برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الدحيل «حامل اللقب» وقدم واحداً من أفضل مواسمه في السنوات العشر الأخيرة.

وتبرز أهمية مواجهة السوبر بالنسبة للنادي العربي الساعي للعودة لمنصات التتويج الخارجية، بعد غياب لنحو 30 عاماً، حيث كان قريباً من إحراز لقب بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها القديم «بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري» بعد وصوله لنهائي نسخة 1994 قبل خسارته أمام فريق «تاي فارمرز بانك» التايلاندي بهدف نظيف في مباراة استضافها الملعب الوطني بالعاصمة بانكوك.